Britse politie klopt zichzelf in tweet op de borst na vondst overleden vrouw (21), moeder is woest

„Wat een geweldig teamwork!” twitterde de politie van het Britse Kent nadat ze het lichaam van de overleden Azra Kemal (21) binnen 90 minuten hadden gevonden. Bij de tweet deelde de politie ook een afbeelding waarop twee personages uit de film Top Gun elkaar een high five geven, tot afschuw van Azra’s moeder die laat weten erg boos te zijn.

Azra overleed al in 2020 op 21-jarige leeftijd. Ze was met een vriend onderweg naar Londen toen ze met pech langs de weg kwamen te staan op een viaduct. Toen ze in het donker over een afsluiting stapte viel ze door een gat naar beneden. De politie kwam ter plaatste en probeerde haar nog te reanimeren, maar het mocht niet baten. Niet lang daarna werd haar lichaam geïdentificeerd.

Politie twittert high five

Na het onderzoek twitterde de politie: „Dankzij moderne technologie hebben we een overleden persoon binnen 90 minuten geïdentificeerd. Geweldig teamwork!” Bij de tweet werd een afbeelding van de film Top Gun geplaatst, waarin de hoofdrolspelers elkaar een high five geven.

In een ander bericht schreef de politie vol trots over een drone die werd gebruikt bij het onderzoek naar de dood van Azra. Daar werd de hashtag ‘crackingbitofkit’ bijgeplaatst. Dat betekent vrij vertaald ‘wat een topapparatuur’.

‘Tweet was verschrikkelijk’

Hoewel de tweets over het onderzoek naar de dood van Azra al in 2020 verschenen, is haar moeder er nog altijd woest over. „Die tweet was verschrikkelijk. Ik kan er niet bij dat professionele agenten zichzelf een schouderklopje geven over de rug van mijn overleden dochter. Het is gevoelloos en onacceptabel. Wat gaat er om in de hoofden van de mensen die misdrijven onderzoeken? Doe gewoon je werk”, zei ze gisteren in een interview met SkyNews.



Onderzoek te snel afgerond

Dat de moeder van Azra zich nu pas uitspreekt heeft te maken met een onderzoek naar het politieonderzoek dat nog lange tijd heeft geduurd. Nu dat is afgerond vindt ze het tijd om zich uit te spreken over het handelen van de politie. Ze vindt namelijk ook dat het onderzoek naar de dood van haar dochter wel erg snel afgerond was. „Doe het werk dat je hoort te doen. Kijk naar informatie, kijk naar aanwijzingen, kijk naar de tijdlijn en de interviews met getuigen want niemand heeft Azra zien sterven”, aldus haar moeder.

Volgens de politie was de dood van Azra echt een ongeluk en dat blijkt ook uit een onafhankelijk onderzoek naar het politieonderzoek. De tweets zijn door de politie offline gehaald. Wel is er nog en klacht over in behandeling.