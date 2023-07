Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Insmeren maar, dit weekend zeldzame zonkracht 8 verwacht in Nederland

De zon schijnt dit weekend vaak en fel, waarbij de zonkracht kan oplopen tot 7 à 8. Dat betekent dat een onbeschermde huid al binnen een kwartier kan verbranden. En het komt niet vaak voor dat zonkracht 8 wordt gehaald in Nederland, zegt Weeronline.

De ochtend begon in het noordoosten met wat bewolking en mogelijk een lokale bui, maar in de middag is het overal droog met flink wat zon. Het wordt 25 graden aan zee tot 28 graden landinwaarts. Morgen is het overal zonovergoten en kan het kwik tropische waarden van 27 tot 32 graden aantikken.

Kans op verbranden

Op allebei de dagen schijnt de zon sterk en wordt dus zonkracht 7 tot 8 bereikt, voorspelt Weeronline. In het zuiden van het land worden de hoogste waarden bereikt. Tussen 12.00 en 15.00 uur staat de zon het hoogst aan de hemel en is de kans op verbranden het grootst. Daarnaast weerkaatsen water en zand zonnestralen, waardoor het zonlicht met 10 tot 20 procent wordt versterkt.



Eens in de paar jaar zonkracht 8

Dat zonkracht 8 bereikt wordt, komt volgens het weerbureau niet vaak voor in Nederland. Een enkele keer per jaar wordt in het zuiden zonkracht 8 gemeten, maar in het midden van het land is dat maar eens in de paar jaar. Een waarde boven de 8 is nog zeldzamer, namelijk vier keer in de laatste 16 jaar.

Het record voor het midden van Nederland is zonkracht 9 en werd gemeten op 25 juni 1995. Doordat de vulkaan Pinatubo op de Filipijnen in 1991 uitbarstte, was de ozonlaag de jaren erna wat dunner, met een fellere zon als gevolg.