Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Triest jubileum: teller explosies Rotterdam na vannacht op vijftig

Rotterdam heeft vannacht een jubileum genoteerd, maar allesbehalve eentje om te vieren. De teller van het aantal explosies, na weer een enorme klap in het centrum, staat dit jaar op vijftig.

Op de Witte de Withstraat in Rotterdam is afgelopen nacht om 04.30 uur een explosief afgegaan, meldt de politie. Daarbij raakte niemand gewond. De politie doet onderzoek en is in de omgeving op zoek naar de dader(s).

2023 het jaar van de explosies in Rotterdam

De schijnwerpers stonden deze week nog op Rotterdam door feestgedruis. De koninklijke familie vierde er donderdag koningsdag en dat werd een groot succes. Er werd in ieder geval lang over nagepraat. Maar de Maasstad staat ook om een heel andere reden flink in de belangstelling. Dit jaar zijn tot nu toe vijftig ontploffingen bij woningen en bedrijfspanden geteld. Dat is er qua explosies al één meer dan in heel vorig jaar. En dat in vier maanden tijd.

Op de Crooswijkseweg in Rotterdam-Noord waren afgelopen week vier ontploffingen, de meest recente dus vannacht. Ook in de Van Speykstraat in het Oude Westen ging het in de afgelopen dagen verschillende keren mis. Daar was sprake van een ontploffing, het beschieten van een gevel en een verijdelde explosie. Of er een verband is tussen de incidenten in de verschillende wijken is niet duidelijk. Eerder legde burgemeester Ahmed Aboutaleb, donderdag in talkshow Op1 nog zo trots op de eerder genoemde Koningsdag, wel een verband met drugshandel.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Op de #WittedeWithstraat is om 4.30u een #explosief afgegaan. Gelukkig raakte niemand gewond. De politie doet onderzoek en is in de omgeving op zoek naar de dader(s). Iets gezien of meer informatie? Laat het ons weten. — Politie Eenheid Rotterdam eo (@POL_Rotterdam) May 1, 2023

Beveiliging en toezicht opgeschroefd

Gemeente Rotterdam en de politie hebben gisteren aangekondigd de beveiliging en het toezicht op te schroeven op plaatsen die de afgelopen tijd zijn geteisterd door explosies. Dat liet een woordvoerder van de gemeente weten. Wat die maatregelen inhouden is geheim. „We willen de criminelen niet wijzer maken dan ze al zijn”, aldus de woordvoerder.

In Rotterdam waren op dat moment 49 explosies bij woningen en bedrijfspanden geteld. Het wachten was op klap nummer vijftig en die kwam dus al snel. Regelmatig zijn woningen van familieleden van drugscriminelen het doelwit van aanslagen. De laatste aanhouding dateert ook van gisteren. Een 26-jarige Amsterdammer werd in zijn woonplaats aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de recente explosies en beschietingen in de Van Speykstraat en op de Crooswijkseweg.