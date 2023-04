Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gezin uit Texas vermoord door buurman na klacht over geluidsoverlast

Vijf leden van een gezin uit Texas zijn vrijdag door hun buurman doodgeschoten. Ze hadden hem eerder op de avond gevraagd of hij wilde stoppen met het afvuren van zijn geweer in de tuin, waarna de man de familie, onder wie een 8-jarige jongen, doodschoot.

De eerste resultaten van het onderzoek wijzen erop dat de buren rond 23.30 uur hadden gevraagd of hun buurman wilde stoppen met schieten in de tuin, omdat de kinderen vanwege het lawaai niet konden slapen.

Man uit Texas opende vuur op gezin

Volgens de sheriff van het district San Jacinto in de Amerikaanse staat Texas besloot de buurman daarop naar het naastgelegen huis te gaan, herlaadde hij zijn geweer en opende hij het vuur op het gezin. Hij zou daarbij een automatisch AR-geweer hebben gebruikt.



“He could be anywhere now.” Sheriff Greg Capers in San Jacinto County, TX gives update on manhunt for suspect in killings of 5 people, including 8-year-old boy. @livenowfox pic.twitter.com/T0BQFAcxVU — Josh Breslow (@JoshBreslowTV) April 29, 2023

Agenten die na een oproep bij het huis aankwamen, troffen daar vier doden aan. Volgens de politie waren alle slachtoffers ‘boven de nek’ geraakt, oftewel door het hoofd.

Twee kinderen werden leven onder de lichamen van twee vrouwen vandaag gehaald, de 8-jarige jongen overleed later in het ziekenhuis. Nog drie andere bewoners zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. In totaal woonden er tien mensen in het huis.

Schutter was onder invloed

Na de schietpartij sloeg de verdachte op de vlucht en de politie van Texas is nog altijd naar hem op zoek. Het gaat volgens de politie om een 38-jarige man, die tijdens de schietpartij onder invloed was van alcohol of drugs.

Bij de zoektocht naar de man worden volgens de sheriff een drone, paarden en politiehonden gebruikt. In het gebied is tot nu toe alleen een mobiele telefoon en kleding gevonden. Ook is de FBI inmiddels betrokken bij de klopjacht. De politie waarschuwt dat de man nog steeds een wapen bij zich kan hebben. „We beschouwen hem als gewapend en gevaarlijk”, aldus de FBI tegen CNN. „Hij kan overal zijn en is een bedreiging voor de gemeenschap.”



#WANTED Francisco Oropeza, 38. If you see him, please DO NOT approach him. He is considered armed and dangerous. If you have a tip related to the shooting or Oropeza's whereabouts please call the San Jacinto County Sheriff's Office at 936-653-4367. #ClevelandTXshooting pic.twitter.com/OWZvG2nLN4 — FBI Houston (@FBIHouston) April 30, 2023

De schietpartij in Texas is onderdeel van een reeks massale schietpartijen in de Verenigde Staten dit jaar. Zo werd er eerder al in een school geschoten en opende een schutter het vuur in een nachtclub.