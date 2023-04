Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Aboutaleb over Koningsdag Rotterdam in Op1: ‘Op een gewone dag pakken we meer mensen op’

Ahmed Aboutaleb had het op Koningsdag als burgemeester van Rotterdam gisteren al zo druk, moest hij nog naar talkshow Op1 ook… Nou ja, dat kon hij natuurlijk prima afzeggen, maar aan tafel zat wel een trotse man. Een burgemeester die zag dat Koningsdag met de koninklijke familie in zijn stad prachtig verlopen was. En ook een dag waarop minder mensen door de politie werden opgepakt dan op een normale doordeweekse dag.

Aboutaleb was direct na afloop van het koninklijk bezoek aan Rotterdam nogal van de superlatieven: „Rotterdam heeft een onuitwisbare indruk gemaakt”, zei de burgemeester nadat hij het koningspaar en familie had uitgezwaaid. Er waren tal van hoogtepunten, met onder meer een optreden van Lee Towers en Soufiane Touzani die koning Willem-Alexander verraste met een panna. Op sociale media ging het ook nog over de Feyenoord-sjaal van koningin Máxima.

Openbare dronkenschap op Koningsdag

„De koning heeft afscheid genomen met een stevige dubbele handdruk, hij was heel blij”, zei Aboutaleb ook. Het koninklijk bezoek was naar eigen zeggen een van de hoogtepunten die de burgemeester in zijn loopbaan in Rotterdam heeft mogen beleven. „Maar elke dag is voor mij als burgemeester een mooie dag.” Op het gebied van de openbare orde en de organisatie is Koningsdag in Rotterdam volgens de burgemeester zo goed als vlekkeloos verlopen. „Er is nauwelijks een onvertogen woord gevallen. Het programma liep wat uit en er zijn een paar mensen aangehouden vanwege openbare dronkenschap. Dat laatste had echter niks met het koninklijk bezoek te maken.”

Over aanhoudingen op Koningsdag in de Maasstad ging het ‘s avonds, toen Aboutaleb ‘de boel’ een beetje had kunnen laten bezinken, ook in Op1. Getallen over politieagenten en beveiligers wilde de burgemeester eigenlijk niet noemen: „Als u een vergelijking wil maken, dan moet u ongeveer denken aan een drukke Oudejaarsavond.” Maar na doorvragen van Op1-presentator Sven Kockelmann: „Dat zit u om en nabij duizend à elfhonderd.”



Koning Willem-Alexander en zijn gezin zijn aangekomen in de Afrikaanderwijk in Rotterdam. Daar werden ze ontvangen door burgemeester Ahmed Aboutaleb. 'U bent vandaag 10 jaar onze koning, symbool van onze eenheid en in die onderdanigheid heten we u van harte welkom in Rotterdam': pic.twitter.com/bB1ZujWWE6 — NPO Radio 1 (@NPORadio1) April 27, 2023

Aboutaleb in Op1: ‘Moeders, waar was u?’

„En er is geen énkel incident geweest?”, vroeg Kockelmann vervolgens haast verbaasd. Aboutaleb: „Nee, gerelateerd aan het evenement eigenlijk niet. In een stad gebeurt altijd wel iets. De afgelopen nacht hebben we nog een paar jongens opgepakt die bezig waren om een brievenbus op te blazen. Kinderen van 14, 15.” Aboutaleb had het daarbij over tieners die in de Rotterdamse Van Speykstraat een explosief wilden plaatsen. De burgemeester, kijkend in de camera: „Moeders, waar was u toen uw kind dit aan het doen was? Daar word ik heel boos over. Kinderen die blijkbaar om 3.00 uur ‘s nachts het huis uit kunnen om een aanslag te plegen…”

Terug naar Koningsdag: „Volgens mij hebben we wel een paar mensen opgepakt. Dat ging om openbare dronkenschap, niet in de buurt van het evenement. Door een gewone dag heen pakken we vaak meer mensen op dan op een evenement als deze.”

De handdruk van de koning op Koningsdag

Had de koning nog iets tegen Ahmed Aboutaleb gezegd toen de camera’s weg waren eigenlijk?, wilde Sven Kockelmann weten. „We zijn naar het stadhuis gegaan voor een korte lunch. Maar bij het weggaan, dat zei alles wat mij betreft, gaf hij mij een dubbele handdruk. Die was heel stevig. Daar zat alle symboliek in. Hij was ongelooflijk blij en tevreden over hoe het gegaan is. De aandacht die hij heeft gekregen, maar ook de aandacht die hij Rotterdam kon schenken, dat was wederzijds. Ja, hij was echt heel blij.”

