De 10 Nederlandse gemeentes met de meeste en minste miljonairs

Niet alle miljonairs zijn buitenbeentjes. Afhankelijk van waar ze hun glampingtenten hebben opgeslagen, is een goed gevulde bankrekening de normaalste zaak van de wereld. Dit zijn de gemeentes in Nederland met de meeste én de minste miljonairs.

Geen enkele miljardair in Nederland en België heeft nog geheimen voor je. En inmiddels weet je ook in welke metropolen de meeste superrijken wonen. Maar wist je ook al in welke Nederlandse gemeenten de meeste miljonairs wonen?

Onderzoek van het CBS

Zoals gebruikelijk publiceerde het Centraal Bureau voor Statistiek zijn jaarlijkse onderzoek naar het vermogen van de rijkste landgenoten. En uit de meest recente cijfers, gemeten over 2021, blijkt dat er voor het zevende jaar op rij een stijging heeft plaatsgevonden in het aantal miljonairs dat Nederland rijk is. Bij de vermogenscijfers rekende het CBS ook de waarde van de eigen woning en een eventuele hypotheekschuld.

In 2021 waren er in totaal 317.000 huishoudens met minstens een miljoen euro, zo’n 32.000 meer dan in 2020. Ruim 60 procent daarvan is nog aan het werk, de overige 40 procent is al met pensioen. De voornaamste inkomensbron van de nog werkende miljonairs bestaat uit zelfstandige werkzaamheden. Slechts 22 procent is daadwerkelijk in dienst bij een bedrijf.

Verder blijkt ook uit de studie van het CBS dat de sectoren ‘financiële dienstverlening’, ‘landbouw, bosbouw en visserij’ en ‘verhuur en handel van onroerend goed’ het beste boeren. Daarover gesproken, 42 procent (!) van alle zelfstandigen in de landbouw is miljonair. Blijkbaar is de BBB dan toch een partij voor de rijken.

Gemeentes in Nederland met de meeste miljonairs

In Noord-Holland en de provincie Utrecht wonen procentueel de meeste steenrijken. Dit zijn de tien gemeentes in Nederland waar de meeste miljonairs wonen. Het cijfer naast de naam van de gemeente stelt het percentage miljonairs voor onder alle inwoners.

Rang Gemeente Percentage

Miljonairs 1 Bloemendaal 29,7 % 2 Laren 27,0 % 3 Rozendaal 22,9 % 4 Blaricum 20,8 % 5 Wassenaar 20,1 % 6 Heemstede 18,5 % 7 Bergen (NH) 13,3 % 8 Gooise Meren 13,1 % 9 Oestgeest 12,3 % 10 De Bilt 12,2 %

Gemeentes in Nederland met de minste miljonairs

En de provincies Limburg en Groningen komen er het meest bekaaid vanaf. Dit zijn de tien gemeentes in Nederland waar de minste miljonairs wonen.

Rang Gemeente Percentage

Miljonairs 1 Kerkrade 0,7% 2 Brunssum 0,9 % 3 Heerlen 1,1 % 4 Landgraaf 1,1 % 5 Nissewaard 1,1 % 6 Den Helder 1,2 % 7 Pekela 1,3 % 8 Vlissingen 1,4 % 9 Almere 1,4 % 10 Westvoort 1,5 %

