Deel 2 Undercover in Nederland over ‘horror’ zorgboerderij maakt weer veel indruk: ‘Gehandicapten zijn óók mensen’

Deel 2 Undercover in Nederland over ‘horror’ zorgboerderij maakt weer veel indruk: ‘Gehandicapten zijn 贸贸k mensen’

Undercover in Nederland was gisteravond toe aan het slot van de tweeluik over misstanden op zorgboerderij Aurora Borealis in het Groningse Wedde. De uitzending van Alberto Stegeman op SBS6 maakte op kijkers opnieuw veel indruk. Hoe heeft het zover kunnen komen?

Na een undercoveractie op de zorgboerderij ging Stegeman de confrontatie aan met de daders die bewoners kleineerden en mishandelden. Vorige week schreef Metro al dat kijkers over Undercover in Nederland boos waren op de ‘horror’ die zich voor hun ogen afspeelde. 鈥濵ijn maag draait om”, klonk het toen vooral op social media.

Undercover in Nederland op zorgboerderij

In de Groningse zorgboerderij wonen verstandelijk gehandicapten en autistische mensen. Er speelden zich zorgwekkende wanpraktijken achter gesloten deuren af. Lijfstraffen, mishandelingen en vernederingen bleken er aan de orde van de dag. Het lukte Alberto Stegeman om met Undercover in Nederland bij de zorgboerderij binnen te komen en de boel vast te leggen. Ene Linda meldde zich aan als stagiaire en filmde meerdere dagen de mishandelingen, straffen en vernederingen. Stegeman: 鈥濰et is niet voor te stellen wat we daar allemaal hebben gezien. En het zijn overduidelijk geen incidenten.”

Bewoners urenlang buiten zetten. Een sinaasappel in iemands gezicht gooien. Een persoon die niet wil drinken z’n neus dichthouden en dan water naar binnen gieten tot diegene kokhalst… Het zijn maar drie voorbeelden. De verantwoordelijken, Michel K., Paul W. en andere medewerkers lieten hun barbaarse aanpak aan 鈥榮tagiaire Linda鈥 zien. En dat zonder g锚ne. Inmiddels loopt er een strafrechtelijk onderzoek naar zes betrokkenen. Op sociale media gaan inmiddels foto’s en volledige namen van hen rond met de vraag om de beelden zoveel mogelijk te delen.



Ik lees veel berichten over bedreigingen nav de uitzending van afgelopen zondag. Daarom een oproep: hou het rustig. Deel online ook geen priv茅-gegevens. Ik begrijp de emoties, maar hou het netjes ajb. Morgen om 21:30 uur deel 2.#undercoverinnederland pic.twitter.com/mxK5ksYeDR — Alberto Stegeman (@AlbertoStegeman) April 29, 2023

‘Vastgelegd hoe jullie gehandicapten op een vreselijke manier behandelen’

Bijna 850.000 mensen zagen gisteravond deel 2 van Undercover in Nederland op de veelbesproken zorgboerderij. Alberto Stegeman confronteerde gisteravond Michel K. en Paul W. De twee wilden geen camera, maar daar dacht de tv-maker anders over. 鈥濱k ben Alberto Stegeman. Wij doen onderzoek naar hoe jullie met gehandicapten omgaan en we hebben vastgelegd hoe jullie de gehandicapten op een vreselijke manier behandelen. Daar hebben we tal van voorbeelden van.” 鈥瀂onder camera”, reageert Michel K. 鈥濰et is een beetje asociaal, want we weten niet bij wie die vandaan komt.” Stegeman: 鈥濪it komt bij onszelf vandaan. We hebben het vastgelegd met een verborgen camera.”

Stegeman weer: 鈥濿aarom geven jullie gehandicapten overdag soms geen eten?” De reactie: 鈥濰o ho, daar zit een gedragsregulering achter.” Stegeman: 鈥瀂ij eten soms niet omdat ze hun werk niet goed doen.” K.: 鈥濰猫? Wacht eens effe, zo werkt het niet. Dat zit heel anders in elkaar.” Stegeman houdt vol: 鈥濿aarom zetten jullie ze soms buiten, in de brandende zon?” K.: 鈥濱n de brandende zon? Doe effe normaal.” Stegeman: 鈥濿aarom laat je iemand in een tentje slapen? Zonder kussen, zonder deken en zonder een matras? Waar贸m?” K. weer: 鈥濪at zijn gedragsreguleringen. Ik wil het gerust uitleggen, maar niet voor de camera.”

Martelmethode uit de middeleeuwen

Het gaat in Undercover in Nederland dan ook nog over een wasmand over iemands hoofd zetten. De twee heren doen dat af met ‘begrenzen in iemands gedrag’. Stegeman: 鈥濫en wasmand over iemands hoofd zetten? Een bebloed hoofd, noem je dat begrenzend gedrag?” Paul W.: 鈥濲ij wilt het verhaal niet kennen, dit is echt een lachertje.” Stegeman fel: 鈥濷h ja? Weet je wat een lachertje is? Hoe jullie met de gehandicapten omgaan.”

K. later: 鈥濰eb je liever dat je ze plat spuit? Dat je ze een spuit in de reet douwt, ze separeert (afzonderen, red.) voor jarenlang, 256 dagen per jaar omdat die jongens hun gedrag niet onder controle kunnen houden?” Stegeman: 鈥濲ullie pesten ze ook, jullie treiteren ze. De martelmethode uit de middeleeuwen gebruiken jullie zelfs. Drup, drup, drup. Vind je dat leuk, is dat lachen?”

En zo ging het door. De man van Undercover in Nederland treffend tegen de mannen die hij opwachtte: 鈥濭ehandicapten zijn 贸贸k mensen.” Daar is Mink K. het wel mee eens. 鈥濶ou behandel ze dan ook zo!”

Kijkers zijn diep geraakt en woest door de tv-uitzending. Er klinkt ook veel lof voor de makers en vooral voor ‘stagiaire Linda’. Een klein overzicht van wat er Twitter verscheen.



Respect voor de vrouw met de verborgen camera. Ik had de boel kort en klein gemept daar.#undercoverinnederland — Ryanne ter Locht (@arnhemsryantje) April 30, 2023



Deze gasten mogen met 4 paarden langzaam uit elkaar getrokken worden. #undercoverinnederland — Gerardje (@Lapzwanz) April 30, 2023



Wordt undercover medewerkster Linda (wat een heldin overigens) wel goed beschermd inmiddels? Ik vertrouw die Michel en Paul namelijk voor geen meter. En die andere vrouwelijke medewerksters ook niet. #undercoverinnederland — Steven (@Stevenvk) April 30, 2023



Lieve bewoners van de zorgboerderij in Wedde, ik hoop dat jullie nu goede zog hebben en een goed en fijn onderdak met heel veel liefde nu en in de toekomst!鉂わ笍馃挭#undercoverinnederland — Gert-Jan (@GWemeyer) April 30, 2023



Zullen we op de 茅茅n of andere manier gewoon zorgen dat #undercoverinnederland / @AlbertoStegeman de Gouden Televizier Ring wint? DIT is pas echt iets bijdragen. — Bo (@bo_1016) April 30, 2023



Vreselijke beelden bij #undercoverinnederland Wat het nog erger maakt is dat dit mensen zijn die niet voor zichzelf kunnen opkomen. En juist bescherming nodig hebben. Sterkte aan slachtoffers en hun familie 鉂わ笍 — Lisa Westerveld 馃尡 (@Lisawesterveld) April 30, 2023



Alle lof voor "Linda" hoe zij deze misstanden durfde te filmen!

En heel goed hoe @AlbertoStegeman en team dit naar buiten brengt!

Chapeau voor dit team 馃憣 #undercoverinnederland — Lammy Gruisinga (@LammyGr) April 30, 2023



Hartverscheurend zeg馃ゲ hoe dit kan gebeuren allemaal en sinds 2007 geen enkel toezicht is geweest #AlbertoStegeman je bent een echte kerel we zijn trots op je #undercoverinnederland — Ali osman uzun (@Aliosmanuzun58) May 1, 2023

Wil je聽 Undercover in Nederland terugkijken? Dat kan via Kijk.nl.