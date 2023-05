Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opeens zit Obama in je restaurant in Beemster: ‘Hij wou gewoon geen saus bij zijn frites’

Een betere reclame voor je bedrijf is amper te bedenken: Barack Obama die plotseling in je zaak komt lunchen. Het gebeurde Cindy van restaurant 1612 in de Noord-Hollandse polder Beemster. Ze belandde gisteren opeens in een publiciteitscircus en ook aan tafel bij Eva Jinek.

Barack Obama mag dan al jaren geen president van de Verenigde Staten meer zijn, aandacht is er nog volop. Boeken, podcasts, een Netflix-serie en nu ook een wereldtournee om ‘praatjes’ te houden: het is er allemaal. Obama sprak gisteravond voor duizenden mensen in de Ziggo Dome in Amsterdam, waar hij werd geïnterviewd door Janine Abbring (die ook enkele seizoenen grote interviews deed voor Zomergasten).

Obama tussen de tulpen

„De Obama’s zijn inmiddels popsterren geworden”, sprak Eva Jinek de 649.000 kijkers van haar talkshow toe. „De succesfactor? Een buitengewoon talent met woorden.” Maar ja, talent of niet: er moet ook worden gegeten. Nadat Obama in Nederland was aangekomen, werd de ex-president naar Noordbeemster gereden. Wie dat gebied een beetje kent, weet dat daar vooral tulpen te vinden zijn. Die bekeek Obama dan ook, voordat hij afreisde naar restaurant 1612 in hetzelfde mooie ‘poldervlekje’.

🐄 Beemster Beemster is een droogmakerij – een polder – ten noorden van Amsterdam en valt onder de gemeente Purmerend. Onder leiding van Jan Adriaanszoon Leeghwater was het gebied in het jaar 1612 drooggelegd. Voor wie scherp is: dat is gelijk de naam van het restaurant dat Obama gisteren bezocht. Sinds 1999 staat Beemster op de UNESCO-Werelderfgoedlijst.

Hoog bezoek, maar geen idee wie

Anderhalf uur voor de lunch kregen de eigenaren van het Beemster restaurant pas te horen dat er hoog bezoek kwam. Cindy van Westen en haar zoon Micka hadden geen idee wie. „Tot hij de deur binnenstapte”, zegt Cindy tegen Eva Jinek. De talkshowdame: „Er was niemand die tegen je zei: ‘Cindy, kam je haar?'” De Beemsterlinge: „Nee, we hadden alleen begrepen dat er een belangrijk iemand bij ons kwam lunchen. ‘s Morgens kwamen er een aantal beveiligingsmensen binnen. Die vroegen of het mogelijk was om in een aparte ruimte met iemand te lunchen. Iemand uit Amerika, iemand van hoge statuur.”

„Wat dacht je?”, wilde Eva Jinek natuurlijk weten. Cindy daarop: „Ik durfde niet te dromen dat het om Barack Obama ging natuurlijk. Maar dat het een heel belangrijk iemand was, dat hadden we snel in de gaten. Ze vroegen bijvoorbeeld of er meerdere uitgangen waren en liepen naar achter om te zien of er een vluchtroute was.”



‘Obama was heel vriendelijk’

En dan, dan stapt ie binnen… „Obama was heel vriendelijk”, zegt Cindy meteen. Met haar zoon stond ze in het restaurant klaar om ‘die hoge persoon’ te verwelkomen. „Hij gaf ons een hand en zei: ‘Wat leuk om hier te zijn, dank je wel dat u ons wilt ontvangen; waar mogen we zitten?’ Het was heel ontspannen eigenlijk.” „En jij was ook ontspannen?”, wilde de gastvrouw van Jinek nog weten. „Ik probeerde zo ontspannen mogelijk te zijn. Maar dat het heel bijzonder was, dat was wel helder. Dat snapte hij ook wel.”

Zoon Micka moest Obama uitleggen dat restaurant 1612 een nieuwe kaart heeft. „Ik had de eer, maar hij was nog niet in het Engels. Gelukkig spreek ik het goed genoeg om het goed uit te leggen. Ik vroeg hem wel even of hij Nederlands ‘kon’, maar nee, helaas niet. De hele kaart kaart heb ik hem uitgelegd en hij zei dat hij niet te veel honger had, maar ‘daar en daar zin in had’.” „Geitenkaas”, verduidelijkt een andere tafelgast, Hans Kraaij Jr., meteen. „Ja, geitenkaas”, zegt Micka, die hij als salade serveerde. „Onwijs lekkere geitenkaas. En Beemster frites, de allerbeste die er zijn.” Het werd in Jinek alsmaar belangwekkender. Eva Jinek: „Heeft hij de frites gegeten met mayo?” Nee, dat dan weer niet. „Hij ‘wou’ er gewoon geen saus bij.” Micka heeft hem van begin tot het einde van het bezoek bediend en dat zonder trillende handen. „Hij was ook zo rustig en kwam niet al te formeel over. Obama was heel attent en heel aardig. Het was heel relaxed om met hem te zijn.”

En hoe Obama in Noordbeemster terechtkwam? Cindy: „Niemand die het weet.”

De uitzending van Jinek terugkijken kan via RTLXL.nl.