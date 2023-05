Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen en Wilfred Genee richten zich tot vrouw in publiek na gescheld: ‘U vindt ons niet leuk?’

Een vrouw in het publiek van Vandaag Inside heeft het gisteren moeten ontgelden. Johan Derksen en Wilfred Genee besloten hun standaard openingspraatje tijdens het begin van de aflevering iets anders aan te pakken dan normaal, door interactie met het publiek te zoeken. Maar daar kwam een nogal ongemakkelijk gesprek uit.

Het begon in eerste instantie zoals altijd: Wilfred Genee met zijn voorzetje en Johan Derksen die op kenmerkende toon zijn gal spuwt. Dit keer moesten de voetballers van Ajax en PSV het ontgelden. Die hadden afgelopen weekend een ‘wanvertoning’ van de bekerfinale gemaakt door zich te ‘misdragen’, vond de besnorde analist. „Kuttekoppen!”, riep hij ze toe in de camera.

‘U vindt ons niet leuk?’

Wilfred Genee zocht daarop het contact met een vrouw in het publiek, die vermoedelijk mee was gegaan met haar partner. „Zo, we zitten erin, hè. U vindt het ook leuk, toch? Oh, nou, u niet”, zegt de presentator er dan gelijk achteraan als hij de ietwat zure blik van haar ziet. „U vindt ons niet leuk?”, wil Johan Derksen van de vrouw weten.

„We doen het eigenlijk voor u. Want u zat zo smakelijk te lachen. Maar u speelt toneel dus, als u lacht om ons. U vindt ons helemaal niet leuk”, wrijft Derksen het er allemaal nog even extra in bij de dame in het publiek, die inmiddels rood aanloopt van alle aandacht.

Dame in publiek vindt Johan Derksen inderdaad niet leuk: ‘Bewaking!’

Maar ze lijkt wel te bevestigen wat de mannen zeggen: dat zij hen niet zo leuk vindt. „Het is echt zo!”, zegt Wilfred Genee lachend. „Ze vindt ons écht niet leuk.” Johan Derksen roept er voor de grap de bewaking bij, om de vrouw uit het publiek te verwijderen.

„Die neem je niet meer mee”, richt hij zich tot haar partner. Die zegt dat het ‘de laatste keer is geweest’ dat hij haar meeneemt naar de studio. Dan belooft Wilfred Genee dat de uitzending leuker wordt voor de vrouw. „We houden het heel beschaafd deze keer.”

Bekijk hieronder het fragment.