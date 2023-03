Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vraag stellen aan Obama? Dat kan, hij komt naar Amsterdam

Barack Obama, de oud-president van de Verenigde Staten, komt naar Amsterdam. En niet om een rondvaart op de grachten te doen of het Rijksmuseum te bezoeken. Nee, de voormalig president komt zijn levensverhaal vertellen en daarvoor koos hij een bescheiden locatie uit, namelijk de Ziggo Dome.

An evening with president Barack Obama gaat het evenement heten, dat op 1 mei plaatsvindt. De concerthal maakte vandaag bekend dat de oud-president zijn verhaal komt doen in de Ziggo Dome.

Een verhaal over „veerkracht, het overwinnen van obstakels en het bestrijden van onrecht”, moet het worden. En de oud-president, die inmiddels 61 jaar is, spreekt zijn publiek toe om hen te „inspireren met zijn gedachten over de toekomst van leiderschap”. Ook kunnen aanwezigen na afloop vragen stellen aan de oud-leider.

Amsterdam blijkt niet de enige locatie. Ook Berlijn en Zürich staan op de touragenda van Obama. Zijn vrouw Michelle ging de oud-president overigens voor. In 2019 betrad zij ook het podium van de Ziggo Dome. Daar stond destijds haar autobiografie Becoming centraal. Maar dit keer is het de beurt aan manlief. Al is het ook voor Barack niet de eerste keer op een Nederlands podium. Eerder verscheen de oud-president ook in AFAS Live. Dit keer kiest de oud-president er alleen voor om alleen op de bühne te verschijnen.

Obama is na zijn presidentschap niet bepaald gaan rentenieren. Hij schreef meerdere boeken en is inmiddels een bekend spreker op grote evenementen. In 2018 richtten de Obama’s een productiemaatschappij op, onder de naam Higher Ground Productions. Barack en Michelle boekten met dat bedrijf al succes, door een megadeal met streamingsdienst Netflix binnen te slepen. Volgens The Economist kregen ze daarvoor 50 miljoen dollar. Het koppel wordt daarnaast wereldwijd geprezen.

En ook dochter Malia Obama zit niet stil. Zo schreef de 24-jarige Obama mee aan een nieuwe Amazon Prime Video-serie Swarm.