Vrijwel alle Zomergasten-kijkers omarmen Raven van Dorst: ‘Bewondering’

Vrijwel iedereen die gisteravond naar Zomergasten keek, lijkt Raven van Dorst te omarmen. De reacties over het televisie-optreden van Van Dorst zijn lovend en hartverwarmend. Sommigen opperen zelfs of de muzikant en tv-gezicht niet de presentatie van Janine Abbring kan overnemen.

Je leest tussen de reacties van kijkers vrijwel alleen maar positieve woorden en dat is toch best een unicum op social media, waar het er niet altijd even vriendelijk aan toe gaat. De reden daarvoor lijkt dat Van Dorst helemaal zichzelf is in Zomergasten en dat maakt indruk.



Raven van Dorst lijkt zelfs de meest verstokte #zomergasten-zeurders om de vinger te winden. Vrijwel alleen maar positieve reacties op Twitter. Authenticiteit. — Fred Vos (@vosfred) August 21, 2022



“Ik geloof niet dat ik ooit een probleem met mezelf heb gehad, maar dat de buitenwereld een probleem met mij had.” Wauw, alleen maar liefde en bewondering voor Raven! #zomergasten — Mathilde (@Taalneurootje) August 21, 2022



Helemaal blij met Raven als Zomergast vandaag. Ik hoop dat het kijkers iets kan en mag leren. Raven maakt er geen cursus van, Raven is altijd Raven en daarom zijn wij gek op hen. #zomergasten — Kim Kluijtmans (@KimKluijtmans) August 21, 2022



Dit is zo moedig om te vertellen op tv! Alleen daarom al is Raven een held!! #zomergasten — Francis van Broekhuizen (@cis1975) August 21, 2022



Raven is haast oordeelloos. Kan zich verplaatsen in een ander en kan de ander ook nog snappen. Dat is maar weinig mensen gegeven. De wereld zou wat meer Raven moeten zijn. #zomergasten — Os (@ossoander) August 21, 2022

Lovende reacties op Raven van Dorst Zomergasten

In drie uur tijd vertelt Van Dorst over muziek, ‘het buitenbeentje zijn’, liefde voor natuur, veranderen van naam, queerrechten en de andere dingen die de muzikant bewondert.

Van Dorst vertelt over het moment dat een gynaecoloog de term hermafrodiet losliet. Ook wel bekend als intersekse en waarbij een lichaam kenmerken van beide geslachten heeft. Een dokter besloot dat Van Dorst als baby een meisje werd. Een geheim dat de ouders van Van Dorst met zich meedroegen. „Ik werd niet ongesteld. Dan werd gezegd: er is wat met je eierstokken. Er is nooit duidelijk gezegd wat er aan de hand is.” Maar een meisje voelde het tv-gezicht zich nooit, al voelde Van Dorst zich ook geen jongetje.

Het het gevoel van het buitenbeentje zijn, kent Van Dorst als geen ander. Maar de muzikant kiest niet voor slachtofferschap. Ook niet tegenover de pesters op school of wie dan ook die kritiek had. Want Van Dorst kreeg klappen, maar deelde die ook uit. En dat lijkt de instelling die de muzikant zich altijd voornam. Want een probleem met zichzelf had Van Dorst niet. „De buitenwereld had een probleem met mij.” Golden Earring-zanger Barry Hay deed gisteren nog een boekje open over de meidenband van de 17-jarige Van Dorst ooit in zat.



Raven is mild, geen drammer. Ze heeft begrip voor alle kanten. Niet boos, niet slachtofferig, wat ze zeker wel is door het tijdsgewricht waarin ze geboren werd. Dat maakt haar zo sterk en sympathiek. Love her/him. #zomergasten — M.Beijers (@Beijersmh) August 21, 2022



Raven denkt dat NL vroeger meer gidsland was. Ik zat in de jaren 90 midden in de housescene en op alle grote feesten en clubs werd alles en iedereen geaccepteerd. Volkomen vanzelfsprekend. Nu zijn we zogenaamd 'woke' en ís me alles toch moeilijk en krampachtig. #zomergasten — Heleen B (@HeleenBervoets) August 21, 2022



'Hier rennen mensen al van het podium af als ze een biertje naar hun hoofd krijgen'

-Raven van Dorst augustus '22- Eat your heart out Mart Hoogkamer.#zomergasten — Remco (@Topdob11) August 21, 2022

Kijkers opperen Van Dorst voor plek Janine Abbring

Sommige kijkers stellen zich wel kritisch op tegen de interviewstijl van Janine Abbring. Want volgens sommigen is Abbring niet in staat zonder oordeel te kijken, zoals Van Dorst doet. En probeert de interviewster soms nog iets te veel te wroeten en op zoek naar „leed” en „problemen”. Iets wat niet naar boven komt bij Van Dorst. Daarnaast weten kijkers wel een andere kandidaat voor de presentatie voor Zomergasten: Raven van Dorst.

Overigens draait Van Dorst een aantal keer het interview en klinken er vragen richting Abbring. „Hou jij van Nirvana Janine?” „Wat doe jij voor de lol Janine”, „Wat denk jij dat de reden is?”. Dat interviewen dat lijkt Van Dorst toch op het lijf geschreven.



Raven solliciteert hier echt naar de functie van presentator van Zomergasten. Zou Raven zo kunnen. Jammer dat Janine de wedervragen vrijwel niet beantwoordt.#zomergasten #zg22 pic.twitter.com/PCmyKx1mNc — Danny van Schendel (@dvschend) August 21, 2022



Abbring kan maar niet geloven dat er geen zwaar beschadigd getraumatiseerd mens tegenover haar zit. Ze blijft maar wroeten op zoek naar onderliggend psychisch leed, en dat is niet wat Raven haar geeft. Dit interview is vast zwaarder voor Abbring dan voor Raven. 😆#zomergasten — Susanne (@suusonline) August 21, 2022



Wat een heerlijk mens!

Ik had al het gevoel dat #zomergasten toe is aan een nieuwe interviewer. Zit daar Raven van Dorst, geknipt hiervoor! — ingrid van der graaf (@ingdergraaf) August 21, 2022

Wil je Zomergasten terugkijken? Je vindt de uitzending met Raven van Dorst op NPO.