Chateau Meiland-honden poepen en plassen in pension: ‘Stuur de dierenbescherming op hen af’

Het geklus en geschreeuw zijn kijkers inmiddels wel zat, bij Chateau Meiland. Wekelijks krijgen we te zien hoe er een nieuwe deur uit het pension gesloopt wordt. Niet alleen de familie Meiland krijgt er stress van, maar ook de hondjes die vrij rondlopen in de bouwval. De familie heeft het heel erg druk, dus de honden uitlaten komt er niet van. De dieren hebben namelijk in het nieuwe pension gepoept, en volgens kijkers zit daar een luchtje aan.

Het verbouwen van Code Rosé gaat niet zonder gepuf en gesteun. Ondanks dat de viervoeters van de familie Meiland geen zwaar sjouwwerk hoeven te verrichten, ervaren ze veel stress. Tijdens het verbouwen komt het uitlaten van de honden niet altijd gelegen, maar het is wel noodzakelijk.

Zo plaste Bijoux gisteravond in Chateau Meiland het huis onder. „Jij kan hier toch niet plassen”, zegt Maxime tegen het hondje. Als de nood het hoogste is, is de redding nabij, dacht de viervoeter waarschijnlijk. Eerlijk gezegd kun je de hond daarin gelijk geven, toch? Het klussen is de hoogste prioriteit voor de familie Meiland. Het pension Code Rosé zou namelijk begin mei geopend worden. Is dat gelukt?



Niet veilig in Chateau Meiland

Niet alleen Bijoux liet zich even gaan, ook de andere viervoeter, Babs, moest even laten weten dat hij er ook nog is. Het nieuwe pension lag namelijk vol met verse hondendrollen. Natuurlijk weten we niet wie precies de dader is, maar waarschijnlijk wilden beide viervoeters duidelijk maken dat ze moesten worden uitgelaten. Kijkers van Chateau Meiland leven mee met de honden: „Waarom hebben ze eigenlijk honden? Om geen aandacht te even en niet uit te laten blijkbaar. Echt zielig.” Een bouwval is ook niet de beste plek om dieren rond los te laten lopen, is de mening op social media. Er ligt namelijk overal gereedschap en kapotte stukken van het pension. „Kunnen we de dierenbescherming niet op de familie Meiland afsturen?”, wordt er getwitterd.



Ook geen bescherming voor de honden. Kunnen zo ergens intrappen.. niet uitlaten ook. Geen leuke tv zeker, uitlaten van honden…beetje erg zielig. — Loes Heijndijk (@thuiszorgloesje) May 1, 2023



#chateauMeiland Waarom hebben ze eigenlijk honden? Om geen aandacht te geven en niet uit te laten blijkbaar. Echt zielig 😡 — Moon (@La_Moonnn) May 1, 2023



Kunnen we de @Dierbescherming niet op die Meilandjes afsturen? Honden poepen binnen. #chateaumeiland — Django 🎨🌈 (@DjangoReinhardd) May 1, 2023

