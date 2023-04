Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Start van de meivakantie verloopt soepel op Schiphol: ‘Wachttijd enkele minuten’

De meivakantie staat voor de deur en om problemen zoals vorig jaar te vermijden, hebben veel reizigers besloten vandaag alvast op het vliegtuig te stappen. Gelukkig voor hen is de drukte op Schiphol nog goed beheersbaar. Volgens een medewerker van de luchthaven is de wachttijd voor de beveiligingscontrole in de drie vertrekhallen „enkele minuten”.

De luchthaven houdt vandaag rekening met meer dan 70.000 vertrekkende passagiers.

‘Morgen verwachten we wel langere rijen’

De drukte bij de incheckbalies valt deze ochtend mee. Volgens luchtvaartmaatschappij KLM komt dat omdat mensen verspreid over de dag vertrekken. Morgen zal dat anders zijn, dan ligt de piek in de ochtend. „Morgen verwachten we wel langere rijen”, aldus een KLM-medewerker.

Vorig jaar tijdens de meivakantie stonden op Schiphol lange rijen, onder meer door personeelstekorten. Mensen moesten soms urenlang wachten en sommigen misten daardoor hun vlucht. Om zulke taferelen dit jaar te voorkomen, heeft de luchthaven duizend nieuwe beveiligers aangenomen. Ook kunnen reizigers een tijdslot boeken voor de beveiligingscontrole. Schiphol verwacht vanwege deze maatregelen geen problemen. „Een normale rij is uiteraard niet te vermijden, maar het zal niet zo extreem zijn als vorig jaar”, liet een woordvoerder gisteren weten.

Reizigers hebben echter niet zoveel vertrouwen in Schiphol, ondanks de maatregelen. Om die reden vliegen veel meer mensen dit jaar via Duitsland en België, zegt ANVR-directeur Frank Oostdam tegen de NOS. „Schiphol moet het vertrouwen terugwinnen. Düsseldorf staat met stip op één als alternatief, het is de populairste luchthaven in mei. Maar ook Luik en Brussel zijn nu alternatieven.”

Reizigers via Schiphol betalen tickettoeslag

De nieuwe maatregelen lossen alleen niet alle problemen van de luchthaven in één keer op. De afhandelaars, die de bagage, incheck en gate regelen voor reizigers, blijken dit keer een probleem te vormen voor de luchthaven. „Personeel vertrekt omdat we de lonen niet kunnen verhogen. Afhandeltarieven zijn echt te laag”, zegt voorman Edwin van der Linden van de Werkgeversvereniging passagiers- en bagageafhandeling luchtvaart, tegen De Telegraaf.

Daarom wordt er aan reizigers die met onder andere TUI, Transavia, easyJet, Qatar Airways, United of Singapore Airlines via Schiphol vliegen een tickettoeslag doorberekend. „Met extra geld kunnen we salarissen verhogen en ook extra investeren in het deel van de voorzieningen waar de afhandelbedrijven voor verantwoordelijk zijn.”