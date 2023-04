Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Patty Brard over playmate en golddigger Anna Nicole Smith: ‘Ze is vermoord door de media, net zoals Marilyn Monroe’

In de wereld van glitter en glamour is of was playmate Anna Nicole Smith een grote naam. Ze staat bekend om haar iconische Playboyfoto’s, maar ook om haar opmerkelijke huwelijk met een 63 jaar oudere miljardair. Haar leven was een giftige mix van glamour en drama. De nieuwe Netflix-documentaire You Don’t Know Me onthult de geheimen van Smith haar leven. Gisteravond zat Patty Brard aan tafel in talkshow Beau en vertelde over golddigger Smith.

„Ze werd ook wel de tweede Marilyn Monroe genoemd”, zegt Brard. „Ze lijkt er sprekend op.” Vele jaren voor Smith doorbrak, probeerde ze haast wanhopig haar modellenleven op gang te brengen. Alleen ging dit niet geheel volgens plan. „Ze wilde gewoon geld verdienen”, zegt Brard aan tafel bij Beau. „Ze woonde bij haar alleenstaande moeder en wilde daar graag weg. Maar het was toentertijd not done om op kamers te gaan, dus trouwde ze met de eerste de beste man die voor haar op zijn knieën ging.”

Smith kreeg met haar eerste man een zoontje, maar dit huwelijk liep op de knippen. Op een dag ging ze met haar zoon naar een casting voor Guess. Ze wilde dat hij het nieuwe gezicht werd van het jeansmerk. „Het moment dat ze haar zagen, wilden ze die zoon helemaal niet. Maar juist haar. Diezelfde dag werd het oude gezicht van Guess ontslagen en was Smith het nieuwe model”, zegt Brard.

Marshall maakte een valse belofte aan Smith

Ze ging daarnaast werken als stripper in een striptent. De plek waar ze haar toekomstige man ontmoet had. Romantisch toch? Howard Marshall, een 63 jaar oudere oliemagnaat, was een klant bij deze striptent. Ze werden verliefd op elkaar en gingen trouwen. Maar wat moet een 21-jarige vrouw met een man van 89 jaar?

„Het was het lachertje van de Amerikaanse showbizz”, zegt Brard. „Ze bleef maar beamen hoeveel ze van elkaar hielden.” Veertien maanden na het huwelijk overleed Marshall. Tot grote schok van Smith bleek dat Marshall haar niet in zijn testament had opgenomen. Ze kreeg geen cent, alles ging naar haar stiefzoon. „Haar investering was dus voor niks geweest”, vertelt Brard. Marshall had Smith beloofd dat na het huwelijk de helft van al zijn eigendommen ook van haar zouden zijn, maar dit bleek niet te kloppen.

De enige erfgenaam was niet in een vrijgevige bui en hij zette Smiths toelage stop. Op dat moment begon een juridisch gevecht. Smith eiste de helft van het geërfde geld, maar daar was hij het totaal niet mee eens en klaagde haar aan. Tot grote verbazing gaf de rechter Smith gelijk en ze zou een half miljard dollar krijgen. De stiefzoon liet het er niet bij zitten en ging keer op keer in beroep, waardoor ze uiteindelijk geen cent heeft gezien. „Het verhaal klopt inderdaad niet echt, maar ik vind het wel sneu”, zegt Brard. „Die zoon heeft zoveel geld. Geef haar 3 miljoen en dan zou alles opgelost zijn.”

Beau van Erven Dorens: ‘Ze is door de media vermoord’

Smith werd beschuldigd van een drugsverslaving. „Het tragische was dat haar eigen zoon is overleden aan een overdosis, omdat hij zich echt ongelukkig voelde.” Een jaar later, in 2007, werd het levenloze lichaam van Smith gevonden in een hotelkamer. Op 39-jarige leeftijd is ook zij overleden aan een overdosis medicijnen. „Smith werd door de media gevolgd tot aan haar dood. Ze vlogen met een helikopter achter de ambulance aan”, zegt Brard. „Ze was een hot topic.” Het verhaal herhaalt zich. „Ze is door de media vermoord, net zoals Monroe”, sluit Beau van Erven Dorens, presentator van Beau, af.

De Netflix-documentaire You Don’t Know Me is vanaf 16 mei te zien.

