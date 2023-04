Twitter haalt blauwe vinkjes weg en dat zorgt voor veel onrust online

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bewijzen dat je bent wie je zegt te zijn. Dat is voor velen een stukje lastiger geworden op het sociale media-platform Twitter. Het verwijderen van de originele blauwe vinkjes op Twitter, waarmee organisaties en personen hun echtheid konden aantonen, heeft meteen al tot verwarring geleid.

Niet zo lang geleden kwam Twitter nog groots in het nieuws, vanwege zowel een grote storing en een ingrijpende ontslagronde binnen het bedrijf.

Voordoen als iemand anders op Twitter

De impact van het verdwijnen van het vinkje bij veel accounts is vrijwel direct goed zichtbaar. Twitter-gebruikers proberen hun echtheid aan te tonen, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Fakeprofielen liggen op de loer en kunnen het gebruikers wellicht erg lastig maken.

Een goed voorbeeld is het Twitter-account van de regering van New York City. „Dit is een authentiek account dat de regering van New York City vertegenwoordigt”, postte @NYCGov, met een link naar een overheidswebsite ter verificatie. „Nee dat ben je niet. DIT account is het enige authentieke Twitter-account dat de regering van New York City vertegenwoordigt en beheert”, antwoordde @NYC_GOVERNMENT. Dat laatste is een nepaccount dat inmiddels is opgeschort. Maar veel twitteraars delen wel een screenshot van dit voorbeeld rond de overheid in New York.

Het gebeuren illustreert het wisselvallige beleid bij Twitter sinds Elon Musk de berichtendienst in oktober voor 44 miljard dollar kocht.

Beroemdheden moeten er ook aan geloven

Naast grote bedrijven, overheden en instanties, hadden ook veel beroemdheden een blauw vinkje. Denk aan sterren als Beyoncé, Cristiano Ronaldo en Harry Styles bijvoorbeeld. Hoeveel van de voorheen geverifieerde beroemdheden hun blauwe vinkje zijn verloren, is niet duidelijk.

Ook in Nederland is het verdwijnen van het blauwe vinkje niet onopgemerkt gebleven. Onder anderen politicus Lodewijk Asscher reageerde op Twitter: „Blauwe vink is pleite – ben ik het nu wel?” Het icoontje is ook niet meer te zien bij meerdere politieke partijen, waaronder de VVD, D66 en GroenLinks. Verder zijn ook verscheidene media als de NOS, het Algemeen Dagblad en RTL Boulevard het vinkje kwijt.

Wie momenteel in ieder geval nog wel een blauw vinkje heeft, is Twitter-eigenaar Elon Musk zelf.

Overname van Twitter

Musk kondigde vrijwel direct na zijn overname van Twitter aan dat hij van de blauwe vinkjes in hun toenmalige vorm af wilde. In plaats daarvan zou iedereen die een betaald abonnement op Twitter nam een vinkje moeten krijgen. Dat kost zo’n 7 euro per maand.

De eerste keer dat Twitter de blauwe vinkjes te koop aanbood, mondde uit in chaos. Direct na de introductie deden veel mensen zich voor als bekende bedrijven, sterren en politici met de authenticatievink. Het platform trad daartegen op.