Schiphol geen visitekaartje voor Nederland: ‘Kom hier nooit meer’

Schiphol maakt geen goede beurt bij reizigers, uit binnen- maar vooral uit buitenland. Op sociale media delen zij massaal hun onvrede over de luchthaven. Sommige toeristen noemen Schiphol zelfs ‘de slechtste luchthaven die ze ooit hebben gezien’. Al met al geen goede reclame voor Nederland.

Door personeelstekorten is het op Schiphol al wekenlang druk. Verschillende maatschappijen hebben daarom vele vluchten moeten annuleren en verplaatsen, waaronder KLM. Ook gisteren waren er weer „erg lange” wachtrijen. Dat kwam volgens een woordvoerder van de luchthaven doordat er minder beveiligingspersoneel was dan gepland.

Veel beelden van drukte op Schiphol op sociale media

Reizigers klagen over urenlang wachten bij de beveiligingsbalies. Daardoor kan een deel van hen de vlucht niet halen. Op sociale media circuleren verder allerlei foto’s en video’s waarop de drukte goed te zien is. En de kritiek is niet mals. Inmiddels is Schiphol trending op Twitter.

„Een drama op Schiphol. Ik miste mijn vlucht, terwijl ik er toch twee uur van te voren was”, schrijft een toerist. Een ander zegt: „Tijd om een oplossing te vinden, Schiphol.”



I have never in my entire flying career experienced anything like the cues at #Schiphol today. This is just piss poor resource planning @Schiphol. Having a post pandemic #resourcing plan should have been a management priority as much as reducing cost was during #Covid — Pearl Analytics (@pearl_analytics) May 23, 2022



Disaster today at @Schiphol, missed my flight despite coming to the airport 2h ahead of my flight. pic.twitter.com/XI52UX3amc — Jovan Jovancevic (@_jjovan_) May 22, 2022



Wat een gezeik @Schiphol doe er wat aan. Een wachtrij van 5 uurtjes op dit moment mensen pic.twitter.com/pg82TcAh6O — Ruben Toren (@TorenRuben) May 23, 2022



@schiphol. Today people waited for 6+!! hours in the que. Children, elderly people en babies without water, food or the change to go to the toilet. Yesterday you said 3 hours would be enough because it’s monday, what a lie, we missed our flight and have to sleep at the gate! pic.twitter.com/tcxDgVlZYJ — P-ter (@Petorator) May 23, 2022

Toerist: ‘Dit is de laatste keer dat ik hier kom’

En daar blijft het niet bij. „Is dit jullie idee van klantenservice? Mensen wachten twee uur in de rij voor de security check na een lange vlucht. Slechts twee van de twintig paden zijn open. Geen water, geen toiletten en extreem warm. Dit is de laatste keer dat ik hier kom”, zo klinkt het. „En de Oscar voor slechte luchthaven ter wereld gaat naar Schiphol.”

„Mensen staan opgepropt op elkaar. Kinderen en ouderen moeten meer dan 3 uur staan. Wat een incompetentie, Schiphol. Afschuwelijk.” Een andere reiziger filmt cynisch de 1,5-meterstickers op de grond. „Houd afstand iedereen. Wat een shitshow.”



And the oscar for worst airport in the world #Schiphol @Schiphol pic.twitter.com/j76ZSxgCjR — alaa minawi (@alaaminawi) May 23, 2022



People cramped next to each other children and old people standing for more than 3 hours. @Schiphol #schiphol incompetence disgusting pic.twitter.com/gIGVF8y6yC — alaa minawi (@alaaminawi) May 23, 2022



Is this your understanding of #CustomerExperience? People waiting for two hours in line for the security check after long haul flights @Schiphol with @KLM! Only 2 out of 20 lines are open, no water no toilets, and extremely warm. Definitely the last time I come here #ShitShow pic.twitter.com/NwIPl031F5 — Alem Filli (@AlemFilli) May 23, 2022

Automatisering als verklaring voor drukte

Sommigen wijten de problemen aan de automatisering op de luchthaven. „Vijf jaar geleden nog de meest geautomatiseerde luchthaven ter wereld. Nu het personeel is ontslagen, blijkt dat die machines zelf niet kunnen leveren.”

Anderen wijzen naar topman Dick Benschop. „Lange rijen op Schiphol, totale chaos, terwijl hij bij het World Economic Forum in Davos zit.”



Lange rijen weer @schiphol vandaag ‘totale chaos’ terwijl topman Dick Benschop bij het World Economic Forum in Davos zit @klm pic.twitter.com/Agj3AvCGMh — Yteke de Jong (@ytekedejong) May 23, 2022



Things turned rather dystopian at Schiphol, no? 5 years ago the most automated airport in the world. Now the staff had been laid off and as it turns out the machines on their own cannot deliver — Bruno Maçães (@MacaesBruno) May 21, 2022

Drukte houdt nog wel even aan, zegt Schiphol

De problemen zijn waarschijnlijk nog lang niet voorbij. Schiphol rekent tot aan de zomervakantie dagelijks op passagiersaantallen die vergelijkbaar zijn met die van tijdens de meivakantie. Toen moesten vluchten worden geannuleerd op de luchthaven door drukte en personeelstekorten. Ook moesten er vluchten uitwijken naar Rotterdam en Eindhoven.

Vakbond FNV dreigt inmiddels met grootschalige acties op Schiphol. Ze vinden namelijk dat de werkdruk op de luchthaven veel te hoog blijft voor onder meer beveiligers en afhandelaars van bagage. De vakbond wil dat er voor 1 juni een akkoord is met de luchthaven over het verlichten van de werkomstandigheden.

‘Het loopt volledig uit de klauwen’

„Ik ben geschokt en de leden zijn gefrustreerd”, zegt campagneleider Joost van Doesburg van de FNV tegen ANP over de drukte van de afgelopen dagen. „Het loopt volledig uit de klauwen. Personeelsleden vallen letterlijk om.” Volgens Van Doesburg gaan beveiligers en afhandelaars de enorme drukte op Schiphol niet volhouden tot na de zomervakantie.

Volgens Van Doesburg negeerde Schiphol maandenlang waarschuwingen vanaf de werkvloer. Ook hadden personeelsleden verwacht dat het na de meivakantie wat rustiger zou worden, maar dat is niet het geval.