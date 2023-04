Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel steun voor Rob de Nijs na ziekenhuisopname: ‘Kom op Rob’

Zanger Rob de Nijs is gisterochtend opgenomen in het ziekenhuis, nadat hij met een ambulance thuis opgehaald moest worden. Dat heeft zijn management vanochtend gemeld aan het ANP. Wat er precies aan de hand is, heeft zijn management niet bekendgemaakt.

Meer details over zijn toestand worden op dit moment niet gegeven.

De Nijs op slag een tieneridool

De 80-jarige zanger is vooral bekend van nummers als Jan Klaassen de Trompetter, Malle Babbe, Zet een kaars voor je raam vannacht, Bier is bitter, Het werd zomer en zijn enige nummer 1-hit Banger hart.

De Nijs won in 1962 een talentenjacht en mocht drie platen maken. De eerste twee brachten niet veel teweeg. Zijn derde plaat Ritme van de regen werd echter wél een kaskraker, waardoor De Nijs op slag een tieneridool werd. De zanger ontving verschillende muziekprijzen voor zijn oeuvre, waaronder een Edison en een Gouden Harp. In 2001 werd hem de Radio 2 Zendtijd Prijs toegekend. In juni vorig jaar sloot hij zijn lange carrière af met een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam.

Ongeneeslijke ziek

De zanger lijdt aan de ongeneeslijke en progressieve ziekte Parkinson, waarbij zenuwcellen in de hersenen afsterven, wat kan leiden tot problemen bij het aansturen van bewegingen.

Hierdoor is het voor hem steeds moeilijker geworden om op te treden. Vorig jaar gaf hij zelfs aan dat hij niet meer in staat was om ook nog maar één stap te zetten. Als gevolg hiervan heeft hij zijn laatste concert in de Ziggo Dome vanuit een rolstoel gegeven.

Veel beterschapswensen voor De Nijs

De ziekenhuisopname van De Nijs komt bij velen aan als een schok. Op Twitter ontvangt de zanger veel beterschapswensen. „Ik hoop dat Rob de Nijs de strijd wint en weer beter wordt. Heel veel sterkte”, schrijft iemand op Twitter. Een ander steekt De Nijs een hart onder de riem met een lieve tweet: „Kom op Rob!”



Vreselijke slopende ziekte. Ik heb mijn vader o.a. door Parkinson verloren😔 Heel veel sterkte @robdenijs en Fam.❤ — Peter (@totaandemaan) April 21, 2023



Rob de Nijs in het ziekenhuis. Sterkte Rob! — 🌩️ Robin 🌩️ ·🎗️· (@Donderwolkje) April 21, 2023



Beterschsp lieve rob ik hoop dat je snel naar huis mag heel veel sterkte rob de nijs je hebt een warme stem je bent een warme lieve man ook je vrouw veel sterkte en beterschap en je zoon ook liefs agnes dekker — agnes dekker (@agnesdekke36195) April 21, 2023



@robdenijs Ik lees net het stuk op https://t.co/AXYDrkLZWR Ik hoop dat Rob de Nijs de strijd wint en weer beter wordt. Heel veel sterkte. — Ewout Scholten (@martwoutnl) April 21, 2023



