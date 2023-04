Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Meivakantie-hommeles Schiphol? Reizigers betalen toeslag voor dreigende problemen

Hoewel het leek dat Schiphol de boel weer een beetje op orde had, klinken daar toch weer zorgen over de meivakantie. De meeste reizigers moeten nu een extra toeslag betalen, om de vliegmaatschappijen meer financiële ruimte te geven bij de problemen met het personeel. Deze keer is niet de beveiliging het probleem, maar de afhandelaars die de incheck en bagage doen.

Luchtvaartmaatschappijen als TUI, Transavia, easyJet, Qatar Airways, United of Singapore Airlines, voeren de toeslag in. Het gaat om ruim 120 vliegmaatschappijen, met uitzondering van KLM, Delta en Air France.

Toeslag ticket om problemen afhandelaars te temperen

Deze zaterdag start de meivakantie en voor hen die een vliegreis geboekt hebben vanaf Schiphol, is daar wederom gedoe. De afhandelaars, die de bagage, incheck en gate regelen voor reizigers, blijken dit keer het probleem. Eerder klonken er al zorgen over deze afdeling. „Personeel vertrekt omdat we de lonen niet kunnen verhogen. Afhandeltarieven zijn echt te laag”, zegt voorman Edwin van der Linden van de Werkgeversvereniging passagiers- en bagageafhandeling luchtvaart, tegen De Telegraaf.

En daarom wordt er aan de reiziger een tickettoeslag doorberekend. „Met extra geld kunnen we salarissen verhogen en ook extra investeren in het deel van de voorzieningen waar de afhandelbedrijven voor verantwoordelijk zijn”, aldus Van der Linden.

Problemen Schiphol nu door afhandelaars

KLM lijkt geen problemen met de afhandelaars te hebben . Volgens de krant zou de blauwe luchtvaartmaatschappij de afhandelaars het best betalen. Volgens bronnen lijkt het erop dat afhandelaars van andere maatschappijen overstapten naar KLM. Overigens bleek eerder dat KLM bezig is met het ontwikkelen van een digitaal paspoort met gezichtsherkenning, als oplossing tegen de personeelstekorten op Schiphol.

De lange rijen van vorig jaar kwamen veelal door personeelstekorten bij de beveiliging. Maar Schiphol kreeg er 850 nieuwe beveiligers bij. Meer personeel en verbeterde techniek zou de problemen op deze afdelingen hebben opgelost. Mochten er problemen op de luchthaven ontstaan, kan het niet aan de beveiliging liggen, klinkt het.

Vertraging en kofferbergen meivakantie

Nee, de zorgen zitten toch echt bij de afhandelaars. De Telegraaf benaderde de zes afhandelaars, maar kreeg geen, of niet tijdig, reactie. Afhandelbedrijven regelen in opdracht van luchtvaartmaatschappijen werknemers op de grond. Het gaat om de steward bij de incheckbalie tot de bagagelader bij het vliegtuig. Die mensen zijn niet in dienst bij de luchthaven.

Heb je toch een vliegreis vanaf Schiphol geboekt? Houd dan rekening dat 40 procent van de reizigers te maken kan krijgen met vertraging en kofferbergen. Wel vliegen er inmiddels minder mensen vanaf de Amsterdamse luchthaven. Mede doordat Schiphol minder passagiers toelaat en vliegmaatschappijen voor andere luchthavens kiezen.

Meer druk

Bij Transavia zou tegelijkertijd een tekort aan vliegtuigen zijn waardoor vluchten naar onder meer Valencia en Malaga geannuleerd werden. En de Koninklijke Marechaussee (KMar) lijkt ook de nodige druk te voelen.