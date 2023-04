Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Paasweekend! Hoe druk gaat het worden in winkels, attractieparken en natuur?

Het paasweekend is aangebroken. Traditiegetrouw trekken veel mensen naar winkels, attractieparken of de natuur. Die maken zich op voor drukte, maar zeggen het aan te kunnen.

Zo verwachten winkels als IKEA en Intratuin de drukte in het paasweekend aan te kunnen, ondanks het personeelstekort. Woonwarenhuis IKEA, een van de winkels die op tweede paasdag vaker wordt bezocht dan op andere dagen, verwacht overal genoeg personeel in te kunnen zetten. „Ze zijn gewend om tijdens Pasen grote groepen mensen te ontvangen”, zegt een woordvoerder.

Winkels tijdens het paasweekend

Ondernemers en medewerkers van Intratuin zijn volgens directeur Peter Paul Kleinbussink „erg goed voorbereid” op een paasweekend dat naar verwachting drukker wordt dan normale weekenden. „Vooral gezien het het perfecte weer om in de tuin te werken”, zegt hij over de weersverwachting. Volgens hem zijn er genoeg planten in de tuincentra aanwezig.

Ook supermarkten houden rekening met drukte, zeggen Albert Heijn en Jumbo. Een woordvoerder van Jumbo meldt dat distributiecentra van de super „al geruime tijd” bezig zijn met het plannen van de bevoorrading rond Pasen, waarbij rekening wordt gehouden met een grotere vraag voor zowel paasproducten als dagelijkse boodschappen. „Wij draaien met maximale bezetting. Dat geldt niet alleen voor de winkels, maar ook voor onze distributiecentra en onlineservice.”

Eieren flink duurder

Traditiegetrouw worden tijdens Pasen veel eieren gegeten. Die worden volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek duurder. Nederlanders waren in februari ruim 26 procent meer kwijt voor eieren dan een jaar eerder. Een woordvoerder van Albert Heijn verwacht dat consumenten eieren niet laten liggen vanwege de gestegen prijzen. „Eieren zijn met Pasen ieder jaar een veel gekocht product. Ook dit jaar”, zegt ze.

Daarnaast maken attractieparken zich op voor het paasweekend, traditioneel de opening van het seizoen. „We hopen op veel gezelligheid”, zegt Karin Kuiper voorzitter van de Club van Elf, die een aantal attractieparken, dierentuinen en musea vertegenwoordigt. Daaronder vallen de Efteling, de Apenheul en het Van Gogh Museum.

‘Hangt van het weer af’

Of het druk wordt met Pasen is volgens Kuiper echter lastig te voorspellen.„Het is erg afhankelijk van het weer, wat er nog meer te doen is en de keuzes die mensen maken.” De Keukenhof in Lisse meldt dat de kaarten voor vandaag en morgen al uitverkocht zijn.

Ook in natuurgebieden wordt „een gezellig drukte verwacht”, aldus een woordvoerder van Staatsbosbeheer. Al speelt ook hier het weer een belangrijke rol. „Traditioneel zien we wel dat er behoefte is om even te gaan wandelen met het gezin.” Staatsbosbeheer drukt bezoekers op het hart om op de paden te blijven, de hond aan de lijn te houden en afval weer mee naar huis te nemen.

Druk op de weg tijdens Pasen

Rijkswaterstaat verwacht het hele paasweekend drukte op de weg, vooral op tweede paasdag. Grote publiekstrekkers tijdens het paasweekend zijn vermoedelijk de Keukenhof en de Designer Outlet in Roermond. De paasraces op het circuit van Zandvoort zorgen waarschijnlijk voor drukte op de wegen naar de Noord-Hollandse badplaats. Op tweede paasdag wordt er naast dagtoerisme ook veel terugkerend vakantieverkeer op de weg verwacht.