Paasweekend bewolkt, maar wel grotendeels droog: ‘Prima weer om buiten paaseieren te zoeken’

Helaas: hoewel de zon nu volop schijnt, moeten we er met het aankomende paasweekend alweer afscheid van nemen. Op beide paasdagen overheerst de bewolking namelijk.

Wél blijft het overwegend droog tijdens het paasweekend, zo meldt Weeronline.

Bewolking, regen en zonneschijn

In de eerste helft van deze week laat de zon zich volop zien. Maar na morgen is dat voorbij. Op Witte Donderdag en Goede Vrijdag is het voornamelijk bewolkt, met op donderdag regen en op vrijdag enkele buien. „Aan het einde van de dag op vrijdag breekt de zon wel weer wat vaker door”, aldus Berend van Straaten van Weeronline.

Op zaterdag zijn er weer wat meer periodes met zon. Over het algemeen blijft het droog, maar op enkele plekken kan er wel een bui vallen. Het wordt ongeveer 12 tot 14 graden en er waait een zwakke oosten- tot noordoostenwind.

Een bewolkt paasweekend

Op eerste en tweede paasdag is het weer grotendeels bewolkt. Een enkele bui is niet uitgesloten. „Toch zijn het de droge momenten die het weerbeeld bepalen. Daarmee is het prima weer om buiten paaseieren te zoeken”, vertelt Van Straaten.

Tijdens het paasweekend kan de temperatuur oplopen tot 12 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. „Uit de wind en in de zon kan het lentegevoel echt wel even komen. Ook is het heerlijk weer om te fietsen, te wandelen of in de tuin aan de slag te gaan.”

Weer met Pasen varieert sterk

Van jaar tot jaar kan het weer met Pasen sterk variëren. „Dit komt niet alleen doordat de datum van Pasen sterk wisselt, maar ook doordat het weer in de lente altijd grillig is”, legt Van Staten uit.

Het verschil tussen de warmste Pasen ooit en de koudste Pasen ooit is dan ook groot. Het warmste paasweekend tot nu toe was in 2011, toen de gemiddelde maximumtemperatuur op bijna 25 graden uit kwam. De koudste Pasen was in 1964, toen werd het gemiddeld maar 4,2 graden.