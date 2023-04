Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Na eerdere botsingen met mensen wordt hardloper gedood door een beer in Italië

Een beer heeft een hardloper aangevallen en gedood. Het gebeurde op een bospad in het noordoosten van Italië. Het eerste geval in zijn soort in het land, aldus persbureau AFP.

De 26-jarige Andrea Papi werd eerder deze week gedood toen hij aan het hardlopen was in het berggebied bij zijn dorp Caldes in de regio Trentino. Zijn familie sloeg alarm toen hij niet terugkeerde. Een zoekteam vond ‘s nachts zijn lichaam in een ravijn.

Aangevallen door een beer

Hij had diepe wonden in zijn nek, armen en borst. Een autopsie wees uit dat hij was aangevallen door een dier. Vorige maand werd in dezelfde regio een man al aangevallen door een beer, wat een debat op gang bracht over de gevaren van de dieren, die daar tussen 1996 en 2004 opnieuw werden geïntroduceerd. Toen werd een 39-jarige wandelaar aangevallen in hetzelfde gebied. De wandelaar werd verwond en deed alsof hij dood was om zo te kunnen ontkomen. Die beer werd geïdentificeerd, en hoewel de autoriteiten opdracht gaven het dier op te sporen en te doden werd het dier niet gevonden.

Nadat Papi eerder als vermist was opgegeven, werd al bekend dat de verwondingen mogelijk waren veroorzaakt door ‘een grote vleeseter’. Een bron dicht bij het onderzoek meldt aan AFP dat duidelijk is geworden dat de ‘grote vleeseter’ een beer is. Er wordt dna-onderzoek uitgevoerd wat moet uitwijzen om welke beer het precies gaat.

Beren opsporen en doden

Eerder, in 2014, verscheurde een vrouwelijke bruine beer, Daniza genaamd, in dezelfde regio een man die op zoek was naar paddenstoelen. De beer, die in 2000 vanuit Slovenië naar de bossen rond Trentino was overgebracht, stierf nadat hij onder narcose was gebracht tijdens een poging haar te vangen.

De plaatselijke autoriteiten hebben besloten om ook deze beer op te sporen en te doden zodra het is geïdentificeerd. Dat meldt de president van de regio Trentino, Maurizio Fugatti. Maar Annamaria Procacci, een voormalig adjunct-ecoloog en die bij de dierenwelzijnsgroep ENPA werkt, hekelt het gebrek aan voorzorgsmaatregelen. Beren houden normaal gesproken afstand van mensen, stelde ze. De plaatselijke autoriteiten moeten ervoor zorgen dat mensen uit de buurt blijven van gebieden waar vrouwelijke beren hun jongen grootbrengen, voegde ze eraan toe.