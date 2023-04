Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Prijs van eieren rijst de pan uit: één ei is driekwart ei

Van hyperinflatie tot krimpflatie: we moeten in de supermarkt flink in de buidel tasten. Kijk je uit naar het paasontbijt met beschilderde, gevulde en vers gebakken eieren? Dan kun je helemaal de portemonnee trekken. De prijs van eieren bereikt een hoogtepunt.

Eén ei is geen ei, twee ei is een half ei, drie ei is een paasei: in dat geval wordt Pasen een dure aangelegenheid. De prijs van eieren is in de afgelopen maanden namelijk flink toegenomen, meldt het CBS.

De eieren worden duur betaald

In Nederland betaalde je in februari van dit jaar ruim 26 procent meer voor eieren, dan een jaar eerder in dezelfde maand. De enorme prijsstijging van dit product is niet alleen in Nederland voelbaar, ook in de rest van de wereld bereikt de prijs een kookpunt. Over de gehele Europese Unie is de prijs van eieren het afgelopen jaar gestegen met ruim 31 procent. Als we kijken naar de prijsstijging op nationaal niveau, spant Tsjechië de kroon: daar is de prijs in een jaar tijd gestegen met 95 procent. Relatief gezien valt de prijsstijging in Nederland nog mee. Ons land staat op de achttiende plaats van EU-landen op basis van de stijging in productprijs.

De historisch hoge prijs van eieren wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de voerprijs voor kippen is gestegen. Daarnaast is door de vogelgriep het aanbod van eieren gekrompen, wat ook is terug te zien in de prijs.

💡 Moeite met een ei pellen? Pak een iets ouder eitje uit de (koel)kast. Ja, het eitje is dan wel iets minder vers. Maar een ouder ei laat zich veel makkelijker pellen. Er is dan namelijk lucht tussen het eiwit en de schaal gekomen, waardoor het eiwit minder tegen de schaal plakt. Laat het ei schrikken. Dat wil zeggen: hou eieren direct nadat je ze kookt onder koud water. Door het grote temperatuurverschil ‘schrikt’ het ei, krimpt het, en komt op die manier los van de schaal. Laat het ei extra schrikken. Niet alleen via ijskoud water, maar ook door het heen en weer te schudden in een glas met water. De schaal breekt in kleine stukjes en als je het ei afspoelt, komt de schil zo los. Die truc liet Metro eerder al in dit artikel zien.

Overzees is de prijs ook flink omhoog gegaan. In Amerika wordt ruim 55 procent meer voor een ei betaald dan een jaar geleden. Voornamelijk in vergelijking met de prijsstijging van voeding in het algemeen zijn eieren een behoorlijke uitschieter. Voeding is in Amerika 10,2 procent duurder geworden. In Nederland is de prijs van voedsel het afgelopen jaar met 18,4 procent gestegen.

Stijgende exportinkomsten

Er worden in Nederland aardig wat eieren geïmporteerd. In 2022 importeerde Nederland voor 334 miljoen euro aan Duitse en Belgische eieren, meldt het CBS.

Daarnaast legt de Nederlandse eierexport ons geen windeieren. Door de gestegen productprijs was de totale exportwaarde van eieren in 2022 goed voor een kleine 1,5 miljard euro. Zo’n 29 procent meer dan in 2021. Duitsland is onze grootste afnemer: de Oosterburen importeerden in 2022 voor 700 miljoen euro aan Nederlandse eieren.

