Tip voor Pasen: 7x de lekkerste gevulde eieren

Bij gevulde eieren denk je al gauw aan de klassieke smaakcombinatie van ei, mayonaise en paprikapoeder. Maar die eitjes kunnen een stuk hipper dan men vaak maakt. En laten we dat nou net een heel interessante denkoefening vinden: waarmee kun je die gevulde eitjes nog meer vullen?

7x de lekkerste gevulde eieren it is. En dat is gelijk een goede tip voor komend Paasweekend natuurlijk, waarin het waarschijnlijk buiten ook wel geschikt weer is om ‘echte’ paaseieren te gaan zoeken.

7x de lekkerste gevulde eieren

1. Koreaans gevulde eieren

Op de redactie van Metro’s collega’s van Culy wordt altijd gezocht naar een excuus om ergens een flinke eetlepel gochujang doorheen te roeren. En toen zij bij I am a food blog Koreaans gevulde eieren zagen, sprongen ze een gat in de lucht. Want dit is precies wat iedereen wil, toch? Lekker met een crispy kwarteleitje erbovenop.

2. Een knipoog naar de Surinaamse keuken

In iedere keuken vind je wel inspiratie om een simpel gerecht als gevulde eieren om te toveren tot iets tofs. Zo ook in de Surinaamse keuken, waar er veel met masala (niet te verwarren met garam masala) wordt gekookt.

Voeg daarom een beetje masala toe aan de vulling, versier met verse groene kruiden voor een fris accent en je hebt heerlijke gevulde eieren met masala. Voor wie houdt van pittig, mag trouwens een drupje Madam Jeanettesambal absoluut niet missen.

3. Chimichurri

Wie had dat gedacht? Die Argentijnse groene saus doet ‘t dus niet alleen goed op een steak, maar ook bij eieren. Want deze (pittige) saus op basis oregano, bieslook en pepers kun je ook gebruiken in de vulling van gevulde eieren. Maak daarom de volgende keer een beetje extra chimichurri om je eieren ermee te vullen. Lekker!



4. Koolhydraatarme gevulde eieren

Eieren zijn hét ingrediënt voor mensen die een koolhydraatarm dieet volgen. Maar ook met koolhydraatarme ingrediënten kun je een spannende twist geven aan gevulde eieren. Neem deze koolhydraatarme eieren met miso bijvoorbeeld. Lekker met mosterd en furikake.

5. Kleurrijk met bieten

Door bieten door de vulling te mengen, krijg je prachtige roze gevulde eieren. En die zien er niet alleen mooi uit, maar smaken ook heerlijk fris. Nog lekkerder met een drup mierikswortel en een takje dille om het af te maken.



6. Luxe met poor man’s caviar

Dit idee van gevulde eieren met zalm, ingelegd mosterdzaad en mierikswortel haalden we uit de Scandinavische keuken. Om ‘t af te maken doen we er een beetje ingelegd mosterdzaad bovenop. Dat zorgt niet alleen voor een fancy look, maar ook voor een knapperige textuur die perfect past bij het zachte eitje.

7. Twee klassiekers ineen

In dit Californische restaurant weten ze hoe je iets geniaals maakt. Want ze combineren namelijk twee favorieten: scotch eggs en gevulde eieren, en maken daarmee een wel héél feestelijk hapje. Dit wil je toch meteen?