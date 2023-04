Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nog maar één verdachte in de Mallorcazaak blijft achter de tralies, rest komt op vrije voeten: ‘Onbevredigend’

Vier van de vijf gedetineerde verdachten in de Mallorcazaak komen op vrije voeten. Het gerechtshof in Leeuwarden besloot vandaag dat ze de inhoudelijke behandeling van hun hoger beroep in vrijheid mogen afwachten. Dat zegt advocaat Anis Boumanjal, de raadsman van hoofdverdachte Sanil B. (21), die als enige vast blijft zitten. Hij noemt de beslissing van het hof onbevredigend.

De Mallorcazaak draait om de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman. Uit de rechtszaak is nooit helemaal duidelijk geworden wat zich precies heeft afgespeeld op de vroege ochtend van 14 juli 2021 in El Arenal. Wel weten we dat Heuvelman kort na 02.00 uur samen met vrienden ernstig mishandeld werd tijdens een confrontatie op de boulevard van de Spaanse badplaats. Heuvelman bezweek vier dagen later aan zijn verwondingen. De verdachten stonden niet alleen terecht voor de dood van Heuvelman, maar ook voor een aantal andere mishandelingen die op dezelfde avond plaatsvonden. Volgens de officier van justitie lieten zij ‘een spoor van geweld’ achter.

Sanil B. werd als enige schuldig bevonden aan de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman. Hij werd vorig jaar door de rechtbank in Lelystad veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar voor het medeplegen van doodslag op Heuvelman en twee pogingen tot doodslag. Sanil B. heeft, net als zijn medeverdachten, altijd ontkend dat hij Heuvelman iets zou hebben aangedaan. Zes andere mannen uit de vriendengroep kregen gevangenisstraffen tussen 12 en 30 maanden. Van de zeven mannen zaten er vijf nog vast. Zowel het OM als de advocaat van Sanil B. ging in hoger beroep.

Sanil B. over Mallorcazaak: ‘Ben ten onrechte veroordeeld’

Hilversummers Daan van S. (20), Mees T. (19) en Kaan B. (20) gaven afgelopen donderdag bij de start van het hoger beroep aan dat ze de celstraffen van dertig maanden voor het uitgaansgeweld op Mallorca in de zomer van 2021 te hoog vinden en dat ze graag naar huis willen om hun studie of werk op te pakken. Hein B. (19) deed zelf geen verzoek tot vrijlating, maar mag alsnog voorlopig naar huis. Het hof noemt als reden de jeugdige leeftijden van de verdachten „en het feit dat in hoger beroep nog beslist moet worden of het volwassenen- of het jeugdstrafrecht van toepassing moet zijn.”

Sanil B. deed ook een poging het voorarrest te laten schorsen, zodat hij zijn studie kan hervatten. Daar is geen gehoor aan gegeven. „Ik ben ten onrechte veroordeeld voor de dood van Carlo”, zei hij.

Het Openbaar Ministerie had zich tegen de voorlopige vrijlating verzet. „We hadden het liever anders gezien. We stellen nog steeds dat sprake is geweest van zinloos en excessief uitgaansgeweld. Nabestaanden, slachtoffers en de samenleving zijn daardoor ernstig geschokt”, zegt een woordvoerster.

Het gerechtshof in Leeuwarden wil vanaf 4 december het hoger beroep van de Mallorcazaak inhoudelijk behandelen. Het hof trekt daar drie weken voor uit. Op 17 mei is de volgende zitting en dan maakt het hof bekend welke onderzoekswensen worden gehonoreerd.