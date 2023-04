Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voorarrest Inez Weski twee weken verlengd: ‘Stopt als advocaat Ridouan Taghi’

Het Marengo-proces heeft nogal een onverwachte wending gekregen. Want hoewel topcrimineel Ridouan Taghi en zijn advocaat Inez Weski kort geleden nog de staat wantrouwden, beschuldigde de staat Weski van deelname aan een criminele organisatie en arresteerde haar. Inmiddels is bekend dat de advocaat nog twee weken in voorarrest blijft en schrijft het AD dat zij stopt als advocaat van de topcrimineel.

Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam maandag besloten, meldt het Openbaar Ministerie. Weski staat Taghi al die tijd bij in het beruchte Marengo-proces. Vrijdag werd zij aangehouden. Zij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen en het schenden van geheimen.

Inez Weski zit langer vast en mag geen contact buitenwereld

Weski mag geen contact hebben met de buitenwereld, alleen met haar advocaat. „De aan de verdachte opgelegde beperkingen duren voort”, zegt het OM daarover. En dat roept op social media vragen op. Omdat onder meer woordvoering van het OM wél in de media reageerde. Het AD schrijft inmiddels dat Weski stopt als advocaat van Taghi, volgens haar advocaten Rob Baumgardt en Fébe Schoolderman.

De rechtbank Amsterdam heeft de zitting in het omvangrijke liquidatieproces Marengo van aanstaande dinsdag verplaatst naar maandag 15 mei. Dat maakte de rechtbank ook vandaag bekend. Tijdens deze zitting staat de dupliek (reactie van de verdediging op het Openbaar Ministerie) op het programma en het laatste woord van verdachte Mohamed R., tegen wie in juni vorig jaar levenslang is geëist. Zijn advocaten Nico Meijering en Christian Flokstra hadden om uitstel gevraagd in verband met de arrestatie van Weski.

Aangifte Ridouan Taghi en advocaat

Het inmiddels al jarenlang slepende proces bevindt zich in de afrondende fase. De uitspraak is gepland op 20 oktober. Het is overigens de vraag of de uitspraakdatum gehaald gaat worden, gezien de arrestatie van Weski.

Vorige week werd bekend dat Weski en Taghi de staat voor de rechter wilden slepen. Waarom? Zij beschuldigden de staat van een vermeend plan om Taghi in Dubai te ontvoeren of om te leggen. „Moest Taghi dood eindigen in het zand van het hete Dubai?”, vroeg de advocaat zich af in een verklaring. Weski schroomde niet om de gedachte toe te laten, dat de staat zo’n soort plan bekokstoofde. Sil A, een oud-militair en bijfiguur in het Marengo-proces, zou die informatie naar buiten hebben gebracht. Het Openbaar Ministerie ontkende die beschuldiging.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nee, dat is inderdaad een lastig probleem. Zolang Weski in beperkingen zit, hebben ook haar advocaten een slot op de mond. Terwijl de rest van de wereld er lustig op los speculeert. https://t.co/Kt5ptZLpGT — Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) April 24, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Niets ten nadele van Gerrit van der Burg. Want hij houdt het genuanceerd. Dat mag gezegd worden. Maar het geeft geen pas om gedurende de beperkingen, waardoor Inez Weski en haar verdedigingsteam monddood wordt gemaakt, de media te woord te staan. Het raakt de equality of arms. https://t.co/CEtmcFR7ls — Anis Boumanjal (@AnisBoumanjal) April 23, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zozo… nu wordt hier even een steengoeie advocaat gearresteerd en in isolatie gezet zodat ze niet eens kan reageren op de aantijgingen. De rechtsstaat in Nederland is totaal aan het doorslaan. Creepy! https://t.co/2Q9XP6RtWA — Laurens Buijs (@laurensbuijs) April 21, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.