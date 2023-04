Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Caroline van der Plas gaat optreden in Ahoy: ‘Kan helemaal niet goed zingen’

Dit najaar beklimt een wel héél bijzondere artiest het podium van Rotterdam Ahoy: Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging. De politica, die onlangs met haar partij een monsterzege behaalde in de Provinciale Statenverkiezingen, is te gast bij de show De Bevers Live.

De organisatie meldt vandaag dat de politica tijdens het evenement een boerenmedley ten gehore zal brengen. Het concert draait rondom volkszanger en realityster John de Bever.

Caroline van der Plas is fan van De Bever

Saillant detail: Van der Plas heeft geen hoge pet op van haar eigen zangkunsten. „Ik ben fan van John en ik had al kaartjes gekocht om erbij te zijn. Ik kan helemaal niet goed zingen, maar wie wil er nou niet samen met John de Bever het levenslied zingen?”, zegt de BBB-voorvrouw in een reactie.

De Bever vertelde tegen het Brabants Dagblad waarom hij Van der Plas graag in zijn show wilde. „De charme van ons concert is dat het voor de gewone mensen is. Doe maar lekker normaal, dan doe je al gek genoeg. Het grootste voorbeeld zit hier naast mij (Van der Plas, red.).” Hij is „zeer vereerd” dat de „toekomstige minister president” erbij is. „We gaan een ode brengen aan de boeren”, verklapte hij.

Kees Stevens, de manager en partner van De Bever, is ook dolenthousiast. „Wij vinden het echt ontzettend fijn dat Caroline dit wil doen in haar drukke leven. Nederland houdt van haar en wij houden ook van haar. Ik vind het echt geweldig dat iemand die moeite wil nemen. Dat als John belt, het gelijk ‘ja’ is. Dat is toch fantastisch?”

Extra concert

Van der Plas is overigens niet de enige onconventionele gast in de show. Ook Vandaag Inside-mannen Johan Derksen en Wilfred Genee maken hun opwachting als gastartiesten. Welke rol zij gaan vervullen, wilde de organisatie nog niet onthullen. Vandaag werd ook een extra concert aangekondigd voor 1 oktober. De kaartverkoop daarvoor is inmiddels gestart. Ook voor de originele datum van 30 september zijn nog tickets verkrijgbaar.