7 veelvoorkomende fouten die koppels in een relatie maken

Seks- en relatietherapeut Caitlin Cantor kan het beamen. We maken toch veelal dezelfde fouten als het om relaties gaat. Bij de koppels in haar praktijk zag ze toch regelmatig dezelfde soort relationele worstelingen voorbij komen. En als je de veelgemaakte fouten kent, kun je er wellicht rekening mee houden.

Daarom besloot Cantor om de 7 meest voorkomende daarvan op een rijtje te zetten voor het Amerikaanse Psychology Today. Daarbij is het volgens de relatietherapeut raadzaam om vooral naar je eigen gedrag te kijken. Pas jij een van de onderstaande punten toe? En kun je deze verkeerde opties veranderen in gezondere keuzes? De therapeut benadrukt: „Je hoeft echt niet alles in één keer goed te doen. Kleine stapjes kunnen al een hoop verandering brengen.” Ken je trouwens de reden waarom de meeste mensen na acht jaar scheiden?

7 fouten die koppels maken

1. Aannames doen

„Hij vindt vast…” of „zij denkt daar zeker … van.” De relatietherapeut benadrukt dat wij niet voor een ander dingen hoeven in te vullen. Aannames over de ander, zonder dit met je partner te bespreken, is één van de veelgemaakte fouten bij stellen. Bespreek met elkaar hoe je over elkaar denkt en hoe je naar jullie relatie kijkt.

2. Elkaar de schuld geven

Je bent altijd verantwoordelijk voor je eigen gedrag. Daarnaast heb je altijd een keuze (ook al kan het voelen alsof dat niet zo is). Door de schuld af te schuiven op jouw partner, belemmer je eventuele positieve verandering in een relatie. Jullie hebben beide een aandeel in de relatie en de dynamiek daarvan. Het gaat erom dat je verantwoordelijkheid neemt voor jouw gedrag daarin en te werken aan jouw eigen stuk. In plaats van dat je de ander de schuld geeft.

3. Discussie of moeilijke onderwerpen vermijden

Wanneer je een belangrijk of moeilijk onderwerp vermijdt, worden de problemen alleen maar groter. Je moet de tijd nemen om zaken op te lossen, zodat ze niet doormodderen in de relatie.

4. Elkaar als huisgenoten behandelen

Investeer in jullie relatie. Ga op date, verleid of maak indruk op elkaar en spendeer tijd samen. Voor je relatie en de daarbij behorende romantiek moet je moeite blijven doen. Anders ebt de romantische kant van een relatie naar de achtergrond en beschouw je elkaar als huisgenoten.

5. Nooit ‘sorry’ zeggen

Onderschat de kracht van ‘sorry’ zeggen niet. Met een excuus neem je verantwoordelijkheid voor je daden. Je erkent wat dat met je partner deed en welke rol jij daarin speelde. Veel stellen houden zich bezig in wie er wel of geen gelijk heeft en blijven zichzelf verdedigen. Blijf je in dat kat- en muisspel verwikkeld? Dan is een oplossing ver te zoeken. Zeg gewoon sorry.

6. Altijd spontane seks verwachten

Als je langer samen bent, kunnen de activiteiten in de slaapkamer afnemen. We hebben immers een druk leven en daarin zijn we soms gebaat bij de nodige planning. Volgens Cantor kan een beetje planning wat betreft seks geen kwaad. Integendeel, sexy momenten inplannen, kan net zozeer de gewenste spanning met zich meebrengen. Volgens de relatietherapeut komt bijna ieder stel wel op het punt dat zij seks moeten plannen. Daar simpelweg akkoord mee zijn, kan de boel, ook in een langere relatie, juist weer aanwakkeren.

7. Rekening houden met de emoties van jouw partner, ten koste van jezelf

Dat we niet graag onze geliefde kwetsen, dat is heel nobel. Maar soms kan het zijn dat als jij je uitspreekt over je eigen gevoelens of verlangens, je daarmee je partner toch raakt. „Het is belangrijk om daar mee ‘oké’ te kunnen zijn”, aldus de therapeut. Volgens haar doe je jouw partner geen pijn als je eigen gevoelens uitspreekt. Wellicht doet het pijn dat jouw partner, bewust of onbewust, jou pijn heeft gedaan. Maar door jezelf uit te spreken, kan een partner daarvan leren en proberen anders te handelen. „Het is niet jouw taak om te voorkomen dat je partner gevoelens voelt. Vertrouw erop dat hij of zij met die belangrijke gevoelens kan omgaan.”