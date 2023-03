Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zomer- of wintertijd? Zes op de tien Nederlanders wil maar één tijd

Vroeger licht in de ochtend of toch liever avonden waarbij het duister wat langer op zich laat wachten. Uit onderzoek van onderzoeksbureau DirectResearch, waar 1029 personen aan meededen, kwam naar voren dat zeker zes op de tien Nederlands het eens zijn met het afschaffen van de zomer- en wintertijd. Maar voor welke tijd zouden we dan moeten kiezen? Beiden hebben namelijk voordelen. Toch zijn daar de meningen over verdeeld.

De lente begint, maar op echt lenteweer moeten we nog even wachten. Het was tot nu toe al natter in maart dan normaal, maar ook tot het eind van de maand zal er nog de nodige neerslag gaan vallen.

Zomer- of wintertijd: we willen er maar één

Een grote groep Nederlanders wil dus het liefst maar één tijd. Maar welke zou dat dan moeten worden? Voorstanders van de zomertijd vinden het veelal fijn dat het in de avonden wat langer licht buiten is. Daartegenover zijn er ook mensen die kiezen voor de wintertijd. Dat zijn onder anderen werkenden met zogenoemde buitenberoepen, zoals boeren en bouwvakkers. Ook heeft de wintertijd voordelen voor het verkeer. Meer licht tijdens de ochtendspits zorgt namelijk voor minder ongelukken op de weg.

Tijden veranderen

Je zou kunnen denken: wat maakt dat uurtje schuiven eigenlijk uit? Toch is dat meer dan je denkt. Licht en duister hebben namelijk een grote impact op ons. Tegenstanders van de zomer- en wintertijd geven aan dat dit hun biologische klok verstoort. Je lichaam went maar heel langzaam aan langer of korter licht per dag. Wanneer de klok van de ene op de andere dag opeens een uur verschuift, verstoort dat dit proces. Hier kan je klachten als slaap- en concentratieproblemen van krijgen.

Gelukkig kun je daar ook zelf wat aan doen. Zo is het aan te raden om je slaapkamer goed te verduisteren als het buiten nog langer licht is. Verder is het belangrijk zo min mogelijk naar beeldschermen te kijken. Op die manier maakt je lichaam het stofje melatonine aan en daarmee maakt het zich klaar om te gaan slapen.

Nu is het dus nog de vraag of Nederland in 2023 afscheid neemt van het verzetten van de klok én voor welke tijd we dan gaan. De zomertijd of de wintertijd?