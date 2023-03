Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lenteweer blijft voorlopig uit: ook in tweede helft van maart veel neerslag verwacht

De astronomische lente is sinds gisteren van start, maar echt lekker lenteweer zit er voorlopig nog niet in. Maart was tot nu toe al natter dan normaal en ook de komende weken zit er nog flink wat regen aan te komen.

Vandaag en morgen blijft het nog op veel plekken overwegend droog, maar vanaf dinsdag gaat de kans op neerslag flink omhoog. Tot en met zondag is er dagelijks zo’n 90 procent kans op regen, voorspelt Weer.nl. Vooral op donderdag en vrijdag valt er volgens de voorspellingen veel regen. De kans op 10 millimeter of meer neerslag is dan het grootst.

Naast regen ook veel wind

Ook kan het de komende dagen flink waaien. Langs de kust wordt op woensdag en donderdag windkracht zes of zeven verwacht. Wel komt er dan zachtere lucht aan, maar vanwege het natte weer zal dit niet echt lenteachtig aanvoelen.

Tot nu toe viel er deze maand zo’n 61 millimeter neerslag. Daarmee viel er nu al meer neerslag dan het gemiddelde van 56 millimeter en naar verwachting valt er tot en met 31 maart nog eens 40 tot 80 millimeter. „Een groot contrast met de maand maart van vorig jaar, toen er juist droogterecords werden verbroken en er een bizarre hoeveelheid zonuren werd gemeten”, aldus meteoroloog Jelmer van der Graaf van Weer.nl.

Slechts vijf keer eerder viel er zoveel neerslag in maart

Sinds het begin van de metingen gebeurde het slechts vijf keer eerder dat maart zo nat verliep als dit jaar en dat er in totaal meer dan 100 millimeter neerslag viel. Dat gebeurde onder meer in 2008 en 2019. De natste maart werd beleefd in 1981. Toen viel er bijna 125 millimeter neerslag.

Al die regen is dan wel weer goed voor de grondwaterstand. Vanwege de droge zomer van vorig jaar waren er lange tijd tekorten, maar dat is op de meeste plekken in het land weer ingelopen.