Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vakantie-inspiratie nodig? Dit zijn de top 10 trending vakantiebestemmingen

Het winterse weer zat? Dan is het hoog tijd om alvast naar de zomer te kijken. Bakken op het strand of helemaal opgaan in de cultuur van een ander land: het kan allemaal. Voor wie nog op zoek is naar inspiratie zetten we de meest populaire vakantiebestemmingen op een rijtje en lichtten we er een paar uit. Alvast een spoiler: nummer twee zie je waarschijnlijk niet aankomen. Hier is jouw vakantie-inspiratie.

Weet jij al waar je heen gaat deze zomer? Zo niet, overweeg dan eens één of meerdere van deze trending vakantiebestemmingen.

Vliegticket-vergelijkingenwebsite Skyscanner deed onderzoek naar het zoek- en boekgedrag van Nederlanders voor de aankomende zomerperiode en vergeleek die met de resultaten uit 2019. Benieuwd hoe je je reis betaalbaar kan houden? Eerder schreven we al hoe je honderden euro’s kan besparen.

Vooral Europa in trek als vakantiebestemming

Met maar liefst zeven Europese bestemmingen in de top tien kunnen we stellen dat dit continent erg populair is bij vakantiegangers dit jaar. Benieuwd welke het zijn? Dit zijn de trending bestemmingen:

Palma (Spanje) Tirana (Albanië) Alicante (Spanje) Split (Kroatië) Ibiza (Spanje) Faro (Portugal) New Dehli (India) Cancun (Mexico) Valencia (Spanje) Mumbai (India)

Vakantie-inspiratie

Veel Spaanse steden dus. Toch is dat niet hetgeen dat het meest opvalt. Vooral Tirana op de tweede plek is een interessante ontwikkeling. Maar waarom zouden zoveel Nederlanders nu opeens zo geïnteresseerd zijn in de hoofdstad van Albanië?

Tirana, Albanië Tirana is de hoofdstad van Albanië en heeft meer dan een half miljoen inwoners. Het land ligt in het zuiden van Europa en grenst aan de Adriatische zee. Verder word Albanië omringd door buurlanden Montenegro, Kosovo, Noord-Macedonië en Griekenland. Reizigers kunnen er onder meer het Natuur Historisch Museum en het museum van de Geheime Dienst bezoeken, de iconische 35-meter hoge klokkentoren beklimmen en een uitstapje maken naar het nabij gelegen Nationaal park Dajti.

Volgens Skyscanner zou de toenemende interesse naar deze vakantiebestemming te danken kunnen zijn aan de „witte stranden, authentieke dorpjes en een prachtige rauwe natuur.” Daarnaast is het ook een goedkope bestemming en zijn de prijzen voor bijvoorbeeld eten en drinken relatief laag.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Niet het ijsje, maar de stad

We gaan door naar de volgende vakantiebestemming, die toevallig ook aan dezelfde zee ligt als Albanië. Blijkbaar hebben steeds meer mensen interesse in Split. Nee, niet het koude ijsje, maar de warme havenstad in het zuiden van Kroatië.

Split, Kroatië Als tweede grootste stad van het land trekt Split jaarlijks veel reizigers aan. Vanwege het bruisende nachtleven reizen ook veel jongeren tijdens de zomervakantie af naar deze plek. Daarnaast heeft de stad een rijke historie. Zo vind je er onder meer het paleis van Diocletianus dat in de vierde eeuw gebouwd werd. Leuk weetje: er zijn hier een aantal scenes uit de serie Game of Thrones opgenomen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Stunning city of Split | Croatia 🇭🇷 pic.twitter.com/YpqTNTrmMa — Travel Bucket List (@TravelAndLove) March 12, 2023

Maar de vakantiebestemming is…

Een hoop nieuwsgierigheid naar deze bestemmingen dus, dit jaar. Toch zijn het niet alle tien ook de meest geboekte vakanties. Dat lijstje ziet er toch echt anders uit. Maar Split doet het zonder twijfel goed dit jaar, want naast het zijn van een ‘trending bestemming’ besluiten veel mensen er ook daadwerkelijk voor in het vliegtuig te stappen. Dit zijn de top tien meest geboekte bestemmingen volgens Skyscanner.