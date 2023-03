Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vindicat-ganzen hebben een nieuw thuis: ‘Ze voelen zich hier weer veilig’

Goed nieuws voor de Vindicat-ganzen die twee weken geleden gered zijn uit een studentenhuis in Groningen. De diertjes hebben sinds deze week een nieuw onderkomen. Het gaat volgens de Dierenambulance Groningen om een „paradijsje” met veel ruimte en natuur.

„Ze voelen zich veilig”, laat Marian van de dierenambulance weten aan RTL Nieuws.

Vindicat-leden kochten ganzen als grap

Twee weken geleden werden de twee ganzen gered uit een studentenhuis van de studentenvereniging Vindicat in Groningen. Leden van de vereniging hadden de ganzen volgens RTL Nieuws als grap gekocht om de kamers van hun eerstejaars huisgenoten te veranderen in een kinderboerderij.

De omstandigheden waarin de ganzen leefden waren volgens de dierenambulance erbarmelijk. De diertjes leefden alleen maar op water en brood en waren van de stress tegen elkaar aan in een hoekje gekropen.

Ganzen voelen zich veilig in hun ‘paradijsje’

De ganzen werden na de redding uit het studentenhuis tijdelijk opgevangen door Bikers for Animals, een stichting die zich inzet tegen dierenleed. „De ganzen hebben daar de eerste dagen kunnen bijkomen, badderen, lekker kunnen eten en ze hebben zich veilig kunnen voelen.”

Inmiddels hebben de diertjes een nieuw onderkomen gekregen, bij een echtpaar dat zich afgelopen week meldde bij de stichting met het aanbod zich te ontfermen over de ganzen. De stichting concludeerde na een bezoekje aan huis dat dit inderdaad een fijne en veilige plek voor de dieren zou zijn.

Waar dit fijne en veilige plekje precies is, maakt de dierenambulance niet bekend. Maar het gaat om een „paradijsje”, afgeschermd met hekwerk. „Er is gras en een grote vijver. De ganzen hebben een vaste plek op het gras, dicht bij het water, waar ze van de bewoners elke dag graan en andijvie voorgeschoteld krijgen.” Het gaat, bijna anderhalve week later, een stuk beter met de ganzen. „Ze zien er goed uit, voelen zich veilig en hun conditie is erop vooruitgegaan.”

Leden Vindicat al vaker in opspraak

Het is niet de eerste keer dat leden van Vindicat in opspraak zijn geraakt. Eerder ging er al eens een lijst rond met namen en nummers van vrouwelijke leden. Daar stonden ook seksistische opmerken op. Later ontstonden er ongeregeldheden door een feest dat in coronatijd door de vereniging was georganiseerd.