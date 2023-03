Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ach, wat een ellende: de lente in met kou en regen die met bakken uit de hemel komt

Metro stuurt je heel graag met een grote glimlach het weekend in, maar helaas, het is even niet anders. Deze eerste lenteweek start met kou. En met regen. Heel veel regen beter gezegd (behalve als je in het noorden van het land woont). Even doorzetten dus, wachtend op hopelijk heerlijke voorjaarsdagen in het verschiet.

Het weekend komt eraan waarin de klok een uurtje vooruit moet worden gezet en de zomertijd in gaat. Maar zomer, dat wordt het nog even allesbehalve. ‘Zaterdag talrijke buien, zondag vooral in het zuiden regen’, zo begint het weerbericht van Weeronline vandaag. We kunnen er weinig anders van maken: het laatste weekend van maart ziet er behoorlijk wisselvallig uit. Lenteachtig wordt het zeker niet, het wordt zelfs weer kouder. Morgen komt het tot talrijke buien en is het 11-12 graden, zondag valt waarschijnlijk in het zuiden van het land flink wat regen. De temperaturen blijven dan onder 10 graden.

Nu nog zon, maar regen komt eraan

Het is deze vrijdag nog vrij zacht voor eind maart, stelt weerdienst Weeronline. Het wordt 12 tot 15 graden en daarbij schijnt vanochtend regionaal de zon. Vanmiddag komt het vooral in het midden en zuiden tot felle buien met kans op hagel, een klap onweer en windstoten.

Maar dan… Morgen krijgen we een sterk wisselvallige dag met talrijke buien. Deze buien kunnen fel zijn en gepaard gaan met wat hagel, een klap onweer en (zware) windstoten tot 80-85 km/uur. De westenwind is duidelijk aanwezig en de temperatuur is al wat lager. Die komt op de meeste plaatsen uit op 11 of 12 graden. Voor de tijd van het jaar is dit overigens een normale temperatuur.

Zomertijd begint met lagere temperaturen

Rico Schröder van Weeronline: „In de nacht naar zondag zetten we de klok weer een uur vooruit vanwege het begin van de zomertijd. Het weerbeeld is zeker nog niet ‘zomers’ te noemen, want zondag sleept over het zuiden een zone vol regen. Het is nog onzeker hoever deze regenzone noordelijk trekt en of het midden van het land er ook mee te maken krijgt. Zit je in het noorden van het land? Dan heb je meer geluk met een nagenoeg droge dag en af en toe zon.”

Het had heel anders gekund, zo bij het begin van de lente. Maar met een noordelijke wind wordt – helaas – koude lucht aangevoerd. De temperaturen blijven overal onder de 10 graden met maxima van 8 graden in het noorden en (ruim) 9 in het zuiden.

Nog kouder direct na het weekend

Hebben we dan nog goed nieuws in petto voor als de nieuwe werkweek begint? Nee. Maandag en wellicht ook nog dinsdag komt het tot maartse buien met daarbij hagel en natte sneeuw. Tussen de buien door schijnt ook de zon. Met 6 tot 8 graden is het boven koud voor de tijd van het jaar. Later in de week gaat de kou weer uit de lucht, maar zonnig en aangenaam lenteweer staat nog niet op het programma.