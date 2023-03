Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Politie toont schokkende foto overleden vrouw Apeldoorn en vraagt: ‘Wie is zij?’

De politie heeft op internet een foto gepubliceerd die bepaald niet plezierig is om naar te kijken. Het gaat om een omgekomen dame die bij Apeldoorn is gevonden, maar hoe naar de foto ook, het doel is duidelijk: de politie heeft geen idee wie zij is en doet een oproep of iemand haar herkent.

De dode vrouw werd gistermorgen in het Gelderse Wenum-Wiesel bij Apeldoorn gevonden. Waarschijnlijk is zij door een misdrijf om het leven gekomen. De politie toont vandaag op internet een foto van haar gezicht om haar identiteit te achterhalen.

Waarschuwing voor schokkende foto

Hieronder zie je een Twitter-bericht van politie Gelderland die naar de foto leidt. Het korps waarschuwt netjes dat het beeld als schokkend kan worden ervaren. De ‘schokkende foto’ is door een forensisch rechercheur gemaakt.

Een twitteraar vraagt waarom de politie ‘zo snel tot het publiceren van een foto is overgegaan’. Het antwoord daarop: „Omdat we heel graag willen weten wie dit is. Dat kan ons onderzoek namelijk verder helpen. Onze eerste prioriteit ligt dus bij het achterhalen van haar identiteit.” De foto is via onderstaande tweet te zien.



Wie is de overleden vrouw die gisteren werd aangetroffen langs de Wieselseweg in Apeldoorn? Haar identiteit is onbekend en daarom delen we een foto. LET OP: deze foto kan als schokkend worden ervaren! Meer informatie: https://t.co/DHH3GPPoZU — Politie Gelderland (@POL_Gelderland) March 24, 2023

Vrouw in berm neergelegd

Vermoedelijk is de vrouw elders om het leven gebracht en is haar lichaam in de berm van de Wieselseweg bij Wenum-Wiesel neergelegd. Ze lijkt het slachtoffer van een misdrijf, aldus de politie.

Een voorbijganger zag het lichaam gistermorgen om 07.45 uur en waarschuwde de politie. Die zette er een Team Grootschalige Opsporing op, omdat er al snel een vermoeden was het het om een misdrijf ging. Ondanks speurwerk is de identiteit van de dode vrouw nog niet vastgesteld. De politie hoopt dat mensen die de foto zien de vrouw herkennen.

Het gaat om een vrouw van naar schatting 50 jaar oud, heeft blond/rossig haar en een smal tot normaal postuur. Mogelijk heeft ze recent een cosmetische ingreep aan haar gezicht ondergaan. De vrouw heeft veel rode en blauwe plekken in haar gezicht.

Het TGO hoopt dat iemand haar (her)kent of haar mist. Of dat iemand weet waar deze onbekende vrouw verbleef of pasgeleden ergens is gezien.

Bel dan met 0900 8844 of reageer door het digitaal tipformulier in te vullen.