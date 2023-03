Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Acda en De Munnik bij Beau over hereniging: ‘Ik ben het nu eigenlijk alweer zat’

Goed nieuws: het muzikale duo Thomas Acda en Paul de Munnik is weer bij elkaar. Gisteravond zaten ze aan tafel bij Beau, waar ze de show openden met een van hun bekende liedjes, Niet Of Nooit Geweest. Het duo ging in 2014 uit elkaar. „We zaten dag en nacht bij elkaar. We hadden geen vriendenmodus, alleen werkmodus. Dus na de breuk zagen we elkaar niet”, aldus De Munnik.

Acda vertelt dat hij veel zin heeft in de samenwerking. „We hebben heel lang samengewerkt, dus het was toentertijd goed dat we even uit elkaar gingen.” Het duo heeft het nieuws dat gistermiddag bekend werd gemaakt goed geheimgehouden. Beau van Erven Dorens noemt de band tussen het duo een huwelijk. Maar hoe zijn de twee na zo’n lange tijd weer samengekomen? „We namen contact op met elkaar van ‘goh we zien elkaar zo weinig. Zullen we weer gaan zitten en praten over het leven?’ Zodoende zijn we samen koffie gaan drinken”, aldus De Munnik. „Het was toen nog in de coronatijd, dus we zaten op anderhalve meter afstand van elkaar en schoven de koffiekan naar elkaar toe.”

Acda en De Munnik leerden elkaar begin jaren 90 kennen op de kleinkunstacademie. Het was voor Acda „liefde op het eerste gezicht.” De allereerste auditiedag kwamen ze aan de praat. „We moesten kleren aantrekken waar ze onze knieën in konden zien. Zo zagen ze of we geen scheve benen hadden, in verband met de dansles”, vertelt Acda. „Paul die had geen balletbroek dus die kwam in een pyjamabroek, waar zijn knieën een meter uit staken. Dus ik maakte de grap: ‘Zo, jij kan je broek naar binnen sturen dan hoef je zelf niet mee.” De Munnik stak vervolgens zijn hand uit om zichzelf voor te stellen. „Toen dacht ik wel ‘dat is een coole dude’”, zegt Acda.

Acda bij Beau: ‘Ik ben het nu al eigenlijk zat’

Voor De Munnik kwam de liefde echter wat later. „Het voelde als twee gelijkstemde zielen.” Acda en De Munnik volgden twee verschillende studies, maar kwamen elkaar wel tegen in de kelder waar de vleugel stond. „Ik speelde op de piano en vervolgens kwam Thomas erbij en zijn we wat gaan schrijven”, zegt De Munnik. „Na een tijdje schreef ik naar mijn toenmalige vriendin dat ik iemand had ontmoet die op mij leek.” En zo begon het huwelijk tussen de twee. Ze spraken op een moment tijdens de uitzending door elkaar heen en Acda zei al meteen lachend: „Nou dit was een korte reünie. Ik ben het eigenlijk al zat.”

Een zware periode

Ze scoorden hit na hit en bemachtigden verschillende prijzen voor hun muziek. Ze wonnen de harten van Nederland tijdens verschillende tournees. „We hebben één show 220 keer gedaan. Ik was aan het aftellen en we zaten ongeveer op show 58 en ik barstte in tranen uit onder de douche. Ik wist niet meer waar ik het vandaan moest halen”, zegt Acda. Het duo wil het zingen en schrijven nu vooral voor de lol doen, zoals ze in de jaren 90 begonnen waren. „We hebben nu ook een carrière naast het muziek maken. Acda en De Munnik is nu een deel van ons. In plaats van dat wij een deel van hen zijn.” Op Twitter wordt er positief gereageerd over de terugkomst van het duo. Ze sloten gisteravond de aflevering van Beau af met hun nieuwe lied: Morgen Wordt Fantastisch.



😍😍😍😍, wat een heerlijk nieuws Qua Nederlandstalige muziek toch wel het beste wat er is!!#acdaendemunnik pic.twitter.com/yMl7J5qgnd — Jonatan J. Arends (@jonatannotwithh) March 23, 2023



Als je als muzikanten iets echt kunt nailen en het dan zo doet. Wat een waanzinnige performance van #Acdaendemunnik gisteren bij @BeauRTL toen ze even Amsterdam van Brel erin bliezen. Zo fijn dat ze terug zijn. @acdaendemunnik @BeauvanED — Robert Heukels (@RobertHeukels) March 24, 2023



Whoop whoop! #acdaendemunnik Muzikale masters together again! 🎶 word ik blij van 😊 — Sasja Fleur Wester (@sassation) March 24, 2023

Kijk hier de hele aflevering terug van Beau.