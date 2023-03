Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Twee verwaarloosde ganzen gered uit Vindicat studentenhuis, leden geschorst

Twee doodsbange ganzen zijn gisteren gered uit een studentenhuis in Groningen. Volgens medewerkers van de dierenambulance waren de dieren erg bang en hadden ze beschadigde veren. De ganzen waren gekocht door leden van de studentenvereniging Vindicat.

De omstandigheden waarin de ganzen leefden waren volgens de dierenambulance erbarmelijk. „In dat studentenhuis kregen ze alleen water en brood. Brood kan wel een enkele keer, maar het is niet goed”, zegt een medewerker tegen RTV Noord.

Foto met hakenkruis en levende gans

De zaak kwam aan het licht nadat Sikkom een obscure foto toegestuurd had gekregen. Op de foto, die genomen was door een raam, was een hakenkruis én een levende gans te zien.

Toen medewerkers van de dierenambulance de foto zagen, zijn ze direct naar het studentenhuis gegaan. Daar troffen ze twee boerenganzen aan, die er erg slecht aan toe waren. „Ganzenveertjes liggen normaal gesproken als dakpannetjes over elkaar heen, waardoor ze, als ze in het water liggen, droog blijven. Maar dat dek was helemaal kapot.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Niet duidelijk hoe lang ganzen al in studentenhuis zaten

Waarom de studenten de ganzen hadden gekocht en hoe lang ze daar al zaten, is niet duidelijk. „En wat ze ermee van plan waren weet ik ook niet”, aldus de medewerkers van de dierenambulance tegen RTV Noord. „Dat hebben we uiteraard wel aan ze gevraagd, maar daar hadden ze niet echt antwoord op.”

Het bestuur van Vindicat zegt in een verklaring op de website erg te zijn geschrokken. „Laten we vooropstellen dat wij dit gedrag uitermate beschamend en onthutsend vinden. Gelukkig zijn de dieren inmiddels in veiligheid gebracht”, valt er te lezen.

Leden Vindicat geschorst

De vereniging zegt zich per direct te distantieren van het betreffende studentenhuis. „Wij verbreken de banden met hen voor onbepaalde tijd.” De bewoners van het Vindicat-huis worden geschorst en mogen niet meer ‘in huisverband’ meedoen aan verenigingsactiviteiten. Over het hakenkruis op de muur zegt het bestuurder verder niets.

Het is niet de eerste keer dat leven van Vindicat in opspraak raken. Eerder ging er al eens een lijst rond met namen en nummers van vrouwelijke leden. Daar stonden ook seksistische opmerken op. Later ontstonden er ongeregeldheden door een feest dat in coronatijd door de vereniging was georganiseerd.