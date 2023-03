Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Grote frustratie om ontbrekende Mark Rutte bij toeslagendebat, waarom was hij er niet?

De toeslagenaffaire is een zwarte bladzijde van het afgelopen overheidsbeleid én de regeringsperiode van premier Mark Rutte. Gisteravond debatteerde de Tweede Kamer over de afwikkeling van dit schandaal, maar Rutte ontbrak. Tot grote frustratie van sommige politici. Waarom was hij niet aanwezig?

De afhandeling van de toeslagenaffaire loopt niet soepel. Er blijven namelijk aanhoudende problemen bij de compensatie van de toeslagenouders. Bekend is dat zeker 25.000 gedupeerde ouders ‘wachtenden’ zijn in deze kwestie. Maar dit aantal kan nog flink oplopen, aldus toeslagen-staatssecretaris Aukje de Vries. Wachtend op hulp en financiële tegemoetkoming voor de schade van de afgelopen jaren.

Frustratie bij politici door afwezige Mark Rutte in toeslagendebat

De oppositiepartijen drongen aan om de toeslagenaffaire te bespreken, ook de premier was daar voorstander van. Onder meer Farid Azarkan (DENK), Henk Nijboer (PvdA) en Pieter Omtzigt, die inmiddels het gezicht is geworden van het blootleggen van de toeslagenaffaire, spaarden de afwezige premier in de het debat niet. De coalitiepartijen steunden de afwezigheid van Rutte en De Vries stond er alleen voor.

Het is al eventjes geleden dat de misstanden rondom de toeslagenaffaire aan het licht kwamen. Destijds sprak Rutte over een „ereschuld, die hij ging inlossen”. Ook klonk daar dat de toeslagenouders genoegdoening zouden krijgen en de menselijke maat zou terugkeren. Daarnaast zouden gedupeerden een ruimhartige vergoeding krijgen.

Links en rechtse oppositiepartijen vinden het allemaal lang duren. Aan deze afwikkeling werken 1500 mensen en deze hersteloperatie kost 5,8 miljard euro. Om onder meer te beoordelen welke schade toeslagenouders is aangedaan. Azarkan vroeg zich daarover af: „Waarom kan één ambtenaar niet twintig ouders per jaar helpen?” En PvdA’er Nijboer hekelde de rol van Rutte. „Wat hij zelf heeft gedaan, nadat hij excuses had aangeboden en met de ouders heeft gesproken?”

Waarin was Mark Rutte afwezig?

Maar gisteravond appte Rutte naar een van de toeslagenouders, in de zaal van Den Haag, dat hij niet was uitgenodigd voor het debat. Omtzigt sneerde naar de premier dat hij zichzelf voor menig talkshow wél uitnodigt, waarmee Omtzigt verwees naar zijn aankomende optreden in Vandaag Inside. Azarkan sprak van een ‘smet’ op tien jaar beleid van de premier.

Rutte zou dus niet uitgenodigd zijn geweest voor het debat, tegelijkertijd zit de agenda van de premier behoorlijk vol. Zo moet Rutte vandaag langs de premier van Italië om te praten over migratie en morgen zit hij bij Shownieuws aan tafel. De Tweede Kamer lijkt niet te spreken over de afwezigheid van de premier. Kamervoorzitter Bergkamp stelde uiteindelijk voor om Rutte formeel te verzoeken om bij het volgende toeslagendebat wél aanwezig te zijn.

Roerig debat omtrent toeslagenouders

Op de tribune tijdens het debat, waar toeslagenouders aanwezig waren, klonk het liedje Het Duurt te Lang, van Davina Michelle. Kamervoorzitter Vera Bergkamp verzocht de ouders uiteindelijk om te stoppen met zingen.

Is daar voor de toeslagenouders nu een stip aan de horizon? Niet echt. Staatssecretaris De Vries hoopt iets te kunnen versnellen met de afwikkeling, zodat in 2025 alle toeslagenouders duidelijkheid hebben. Maar een streefdatum gaf zij niet. Volgens haar hangt deze hersteloperatie ook af van wat de „ambtenaren aankunnen”.

Hoe zat dat ook alweer met de toeslagenaffaire?

De Belastingdienst bestempelde jaren lang ouders, onterecht, als fraudeurs door ontvangen kinderopvangtoeslag. Daarom moesten toeslagenouders tienduizenden euro’s terugbetalen. Bedragen die veel gezinnen niet konden ophoesten, met schulden en grote problemen als gevolg. Sommige kinderen werden zelfs uit huis geplaatst. De toeslagenaffaire was de reden dat kabinet-Rutte III aftrad in 2021

Cabaretier Peter Pannenkoek noemde de onterecht uit huis geplaatste kinderen „staatsontvoeringen” en politicus Pieter Omtzigt is het vertrouwen in de overheid kwijt. Veel Nederlanders zijn het erover eens dat de slachtoffers moeten worden gehoord en geholpen, maar hoe lang dat precies gaat duren, is nog maar de vraag. Metro interviewde eerder gedupeerde Cilla over de impact van uithuisplaatsing op een gezin.