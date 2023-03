Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Filemon Wesselink stelt bezorgde HLF8-kijkers gerust: ‘Wat is er met zijn ogen?’

Presentator Sam Hagens begon gisteravond, aan de HLF8-tafel, over de bezorgde reacties van sommige kijkers. Want de ogen van tafelgast Filemon Wesselink zagen er toch wel heel anders uit dan normaal. Wesselink schept duidelijkheid en vertelt over de ingreep die hij onderging.

Het verschil in aanzicht is namelijk nogal groot. Aan de ogen van Wesselink is overduidelijk iets veranderd. „Ik kon de strijd tegen ouderdom ook niet winnen. Die flappen gingen steeds meer hangen. Dat is een familiekwaaltje”, vertelt hij.

Filemon Wesselink stelt kijkers gerust

Presentator Sam Hagens vraagt of Wesselink zich daar onzeker over voelde. „Nee, ik heb vooral hoofdpijn en ben moe.” Want de HLF8-tafelgast legt uit dat hij constant zijn wenkbrauwen moest optrekken. Daarom bracht Wesselink een bezoekje aan een chirurg. Maar er moest bij hem meer gebeuren dan alleen het wegsnijden van een extra stuk ooglid. Ook zijn wenkbrauwen moesten worden aangepakt. „Ze hebben mijn wenkbrauwen van binnen vastgenaaid aan mijn hoofd. ”

Tranen van het lachen

Wesselink legt uit dat zijn hoofd nog een beetje gezwollen is. Mede-tafelgast Kim Kötter vertelt aan tafel dat ze hem er een stuk frisser uit vindt zien. Anderhalve week geleden ging de oud BNN-presentator onder het mes en volgens hem komt het met zijn gezicht helemaal goed.

Overigens krijgen de ogen van Wesselink later in de talkshow een waterige opdonder. De HLF8-tafelgast krijgt namelijk behoorlijk de slappe lach, inclusief tranen, als hij een filmpje van mede-tafelgast Rutger Castricum terugziet. Het is een oud fragment van Castricum waarvoor hij demonstrerende vrouwen interviewde op Internationale Vrouwendag. En Wesselink ziet daar nogal de humor van in.

Rutger Castricum blikt terug op ‘treiterjournalist’-video in HLF8

In de video, die je vast weleens voorbij hebt zien komen, staat Castricum op de Dam om feministische vrouwen te spreken tijdens een protest. Daar gooit hij nogal grove, als satire bedoelde, opmerkingen erin. Zoals: „Het is vandaag Internationale Vrouwendag en dat betekent dat een klein groepje vrouwen heeft bedacht dat ze meer kunnen dan alleen de afwas, koken en stofzuigen.” Maar ook: „Ik ben man, ik ben superieur” en „Ik ben hier de man, ik bepaal hier wat er gebeurt”, roept hij tegen de aanwezige vrouwen. En daar zien de demonstranten niet altijd de humor van in.

Wesselink gaat na het fragment helemaal stuk aan tafel. „Dit is de oude Rutger, wel leuk om weer eens te zien. Het is zo leuk, omdat het gewoon echt niet meer kan”, reageert hij met tranen in zijn ogen. Castricum legt uit dat dit soort items als satire bedoeld waren, maar dat de vrouwen uit deze video dat niet zo goed wisten. Presentator Hagens vraagt aan Castricum hoe hij terugkijkt op dit soort video’s. De journalist kan er nu vooral om lachen.

Je kijkt HLF8 terug via KIJK.