Diederik Gommers spreekt bij Op1 ‘trots’ voor Nederland tijdens coronacrisis uit

Het OMT stelde het laatst al: de coronapandemie is zo goed als voorbij. Grootschalig testen is niet meer nodig, „want dat gebeurt bij andere griepvirussen ook niet”. Reden genoeg voor talkshow Op1 om ic-arts en voormalig OMT-lid Diederik Gommers, die iedereen kent als een van de gezichten van de coronacrisis, uit te nodigen voor een gesprekje.

Want hoe kijkt hij eigenlijk terug op de coronacrisis?

Diederik Gommers ‘trots’ op Nederlandse samenwerking tijdens coronacrisis

‘De lessen van drie jaar corona’, stond er tijdens de Op1-uitzending groot op het scherm. Wat hebben we geleerd van de coronatijd? Presentator Charles Groenhuijsen wil van Gommers weten hoe hij terugkijkt op de afgelopen jaren: „Hebben we het goed gedaan, hebben we het niet goed gedaan, een beetje goed gedaan? Wat is jouw eindoordeel, terugkijkend?” Gommers kijkt even bedenkelijk, maar antwoordt dan toch positief. „We wisten niet wat ons te wachten stond”, begint hij, „en waar ik echt trots op ben is hoe we hebben samengewerkt. Bijvoorbeeld de samenwerking tussen al die ziekenhuizen en hoe Noord-Nederland Zuid-Nederland heeft geholpen, dat was echt bijzonder.”



Na drie jaar #corona is het tijd om de balans op te maken. Terugkijkend is Diederik Gommers trots op de samenwerking in het land. “We hebben het met elkaar gered.” #Op1 #EO pic.twitter.com/BFDQFxRrLT — Op1 (@op1npo) February 28, 2023

„We hebben het toch met elkaar gered”, zegt Gommers wanneer Groenhuijsen hem onderbreekt met „nouja, gered…” Gommers spreekt nog over ‘net genoeg ic-bedden’ en gaat dan in op de Op1-presentator: „Ja we hebben de zorg kunnen leveren aan de mensen die het nodig hadden. Dat was echt omdat we elkaar hielpen.” Hij roemt vooral de huisartsen die in het begin gesprekken met ouderen aangingen, of zij nog naar het ziekenhuis wilden of niet. „Dat kwam echt door die sterke samenwerking.”

Toch geeft hij ook de maatschappij als geheel een complimentje. „Ook als maatschappij hebben we het samengedaan. De jongeren die het voor de ouderen deden”, noemt hij. „Als ik zo terugkijk, ben ik daar toch echt trots op.”

