Opgelucht ademhalen? Gasprijs daalt onder de 40 euro

We hebben ons er behoorlijk druk om gemaakt, de hoge gasprijzen van de afgelopen tijd. Maar het tij lijkt te keren. De gasprijs is namelijk gezakt naar onder de 40 euro per megawattuur. En dat is een stuk lager dan we de afgelopen tijd hadden.

Inflatie, hoge energierekeningen, tankbeurten én die gasprijzen. We raakten er eigenlijk niet over uitgepraat, die hoge rekeningen die ons overvielen. De tips over besparen en verduurzamen vlogen je de laatste tijd om de oren, maar wellicht kunnen we nu weer opgelucht ademhalen?

Gasprijs daalt aanzienlijk

De gasprijs op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs zakte namelijk behoorlijk, met zo’n 7 procent, naar het laagste niveau sinds augustus 2021. Hoe dat kan? Dat komt door gunstig nieuws over de gasvoorraden in de Europese landen.

Die voorraden blijken namelijk, aan het einde van de winter, nog voor meer dan de helft gevuld. En daardoor is er meer gas beschikbaar dan dat we normaal gesproken in deze periode hebben. Dit is te verklaren doordat we geen strenge winter achter de rug hebben. En dat heeft ook weer een gunstig effect op de inkoop van nieuw gas. Europese landen hoeven deze zomer minder gas in te kopen om de gasopslagen weer te vullen voor de komende winter.

Van 300 naar 40 euro

De oorlog in Oekraïne zorgde ervoor dat de gasprijs vorig jaar in vogelvlucht toenam. En daar lagen best wat Nederlanders ‘s avonds wakker van. Ook de spanningen tussen Rusland en Europa maakte de gaslevering in de EU ingewikkeld.

De gasprijs kost momenteel dus rond de 40 euro per megawattuur. In vergelijking met vorig jaar is dat een heel groot verschil. In augustus 2022 stond dit bedrag namelijk op meer dan 300 megawattuur.

Overigens werd eerder bekend dat olie- en gasmagnaat Shell in 2022 een recordwinst boekte. Het bedrijf profiteerde van de hoge prijzen van olie en gas door de oorlog in Oekraïne.