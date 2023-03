Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Week lang ode aan de stress: ‘Stress heeft ten onrechte een slecht imago’

Het verzuim door psychische klachten is de afgelopen decennia enkel toegenomen. Daarom is er deze week (vandaag tot en met 24 maart 2023) weer de Week vóór de Stress. Een week lang gaat het om odes en dat voor de vierde keer.

„Stress heeft ten onrechte een heel slecht imago”, vindt stress-sociologe Suzan Kuijsten. En dat terwijl stress in beginsel functioneel en gezond is, zo wordt gesteld, mits we er op een slimmere manier mee omgaan. Daarom organiseert Kuijsten samen met HumanCapitalCare het Stresstival als hoogtepunt van Week vóór de Stress. Problemen op mentaal werkvlak zijn er in het algemeen al ‘genoeg’. Vrijdag werd door onderzoek van Indeed nog duidelijk dat een vijfde van de Nederlandse werknemers met mentale klachten kampt.

‘Het is zo gek nog niet’

De manier waarop de westerse wereld leeft en werkt, maakt dat er bijna non-stop een beroep op het menselijk stress-systeem wordt gedaan. En juist dit systeem is essentieel om niet bij de pakken neer te gaan zitten. „Het is dus zaak om goed en vooral slimmer voor je stress-systeem te zorgen.” Suzan Kuijsten, één van de denkers over het managen van het probleem, ziet de meesten van ons hierin hopeloos falen. „We willen maar al te graag van onze stress af, maar dan zou alles in de soep lopen en zouden we nauwelijks nog iets presteren.”

Stress is in de basis functioneel en nuttig, zo is de gedachte achter deze week (en bij de organisatoren in het algemeen). Het helpt ons namelijk om scherp te zijn bij een sollicitatie, deadlines te halen of op tijd te komen. „Eigenlijk zijn we er gek op. Maar wanneer iemand altijd maar strest en niet voldoende herstelt, komt er te veel druk op het stress-systeem te staan. Dan heb je inderdaad hét recept voor allerlei klachten in handen. Stress op zich is dus niet het probleem, maar vooral het gebrek aan herstel”, zegt Kuijsten. Om dat inzicht aan de man te brengen en organisaties handvatten te geven voor het slim ermee omgaan, wordt donderdag het vierde Stresstival georganiseerd.



Vierde Stresstival met experts

Tijdens het Stresstival wordt het onderwerp benaderd vanuit verschillende expertises. „We zien dat het management daarbij op de werkvloer niet toereikend is. Het programma biedt vanuit verschillende expertises en invalshoeken een duurzame aanpak om het psychisch verzuim in organisaties te verminderen.”

Vier toonaangevende sprekers geven op het festival hun positieve visie op stress. Het doel daarbij: mensen en organisaties een andere kijk geven. Allen zijn ze expert in slim stressen: Prof. Christiaan Vinkers; olympisch atleet en presentator van tv-programma Sportlab Gregory Sedoc; meervoudig wereldkampioen boksen en kickboksen en trainer van het televisieprogramma Dream School Lucia Rijker (Metro sprak haar vorige week over het programma) en stress-sociologe Suzan Kuijsten.