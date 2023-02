Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Schoolboeken Uitgeverij Malmberg onder de loep genomen: ‘Dragen bij aan stereotypen en discriminatie’

Uitgeverij Malmberg laat proeflezers kritisch kijken naar hun bestaande schoolboeken en nog uit te geven lesmateriaal om zo discriminerende woorden en passages te schrappen.

Movisie, het landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken, steunt dit initiatief: „Wij juichen dit toe.”

Kinderen hebben baat bij meer inclusiviteit en diversiteit in schoolboeken

Alle kinderen hebben baat hierbij, meent Movisie. Schoolboeken waarin niet elk gezin uit vader, moeder en twee kinderen bestaat en waarin mensen verschillende huidskleuren hebben, zijn belangrijk om vooroordelen en stereotypen te verminderen.

Uit onderzoek weet Movisie dat stereotypen een belangrijke voorspeller zijn voor discriminatie. In boeken en in lessen in de klas worden soms onbedoeld stereotypen herhaald. En stereotypen herhalen, is stereotypen versterken, meent het kennisinstituut. „Stel dat in een schoolklas een stereotype besproken wordt, dan wordt deze juist actief in het brein. Ook al wordt gelijk gezegd dat het stereotype natuurlijk niet klopt. De associatie wordt daardoor versterkt”, vertelt Caroline Harnacke van Movisie tegen persbureau ANP.

Counterstereotypen

Wat wel werkt is om mensen „counterstereotypen” te laten zien. „Dus mensen en beelden die tegenovergesteld zijn aan een bepaald stereotype. Bijvoorbeeld een vrouw in een typisch mannenberoep”, legt Harnacke uit.

„Het beste werkt het als mensen zich er niet bewust van zijn dat het de bedoeling is om hierdoor minder stereotype te gaan denken. Onbewuste blootstelling aan counterstereotypen werkt omdat het leidt tot flexibel en creatief denken. Schoolboeken die een divers wereldbeeld laten zien, kunnen hieraan bijdragen.”

Boeken James Bond, Sjakie en de Chocoladefabriek en Pippi Langkous aangepast

Malmberg is niet de enige uitgeverij die hun boeken onder de loep neemt. Uitgever Ian Fleming Publications Ltd maakte gistermiddag nog bekend dat passages die als racistisch kunnen worden beschouwd worden in nieuwe uitgaven van James Bond-boeken aangepast of verwijderd worden.

Een week daarvoor liet de Engelse uitgeverij Puffin en de Roald Dahl Story Company bekend ook al weten van Sjakie en de Chocoladefabriek te hebben herschreven. Ook zijn er passages toegevoegd. Volgens de uitgeverij moet dit ervoor zorgen dat de boeken „ook vandaag de dag door iedereen gelezen kunnen worden”.

Eerder werd ook al het taalgebruik in de boeken van de Zweedse schrijfster Astrid Lindgren over Pippi Langkous ook aangepast. In de originele versies van de boeken werd de vader van Pippi ‘negerkoning’ genoemd. Dat werd in de nieuwe edities aangepast naar ‘koning van de Zuidezeeën’.