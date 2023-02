Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Racistische passages in nieuwe druk James Bond-boeken aangepast of verwijderd

Passages die als racistisch kunnen worden beschouwd worden in de nieuwe uitgaven van de James Bond-boeken aangepast of verwijderd. Uitgever Ian Fleming Publications Ltd heeft een groep sensitivity readers zich over de teksten laten buigen. Ook wordt er een disclaimer aan de boeken toegevoegd die duidelijk moet maken dat de boeken geschreven zijn in een andere tijd.

Het is dit jaar zeventig jaar geleden dat het eerste verhaal over James Bond, Casino Royale, verscheen. Om dit te vieren worden in april alle boeken over James Bond opnieuw uitgegeven. Die nieuwe drukken bevatten volgens de Britse krant The Telegraph een disclaimer met de tekst: „Dit boek is geschreven in een tijd waarin termen en zienswijzen die nu als beledigend zouden kunnen worden beschouwd, gemeengoed waren. In deze editie zijn een aantal aanpassingen gedaan, waarbij is geprobeerd zo dicht mogelijk bij de originele tekst en periode waarin het zich afspeelt te blijven.”

Passages uit James Bond-boeken aangepast of verwijderd

Naast de disclaimer zijn er ook passages aangepast of verwijderd. „We hebben de verschillende raciale termen in de boeken bekeken en een aantal woorden verwijderd of vervangen door termen die tegenwoordig meer gangbaar zijn, maar wel in overeenstemming met de periode waarin de boeken zijn geschreven. We moedigen mensen aan de boeken zelf te lezen wanneer de nieuwe paperbacks in april verschijnen”, zo laat de uitgever weten.

Zo wordt het n-woord in de nieuwe drukken niet meer gebruikt. Het wordt vervangen door omschrijvingen als ‘zwarte persoon’ en in sommige passages is de etniciteit van personages helemaal weggelaten. Afbeeldingen van zwarte mensen zijn ook aangepast of verwijderd. Schrijver Ian Fleming (1908 -1964) gaf toen hij nog leefde al toestemming om erotische passages uit zijn werken te verwijderen of te censureren en om racistische verwijzingen in Live and Let Die af te zwakken.

Sommige passages die als beledigend ervaren kunnen worden, blijven wel bestaan. Zo wordt er gesproken over ‘praatzieke vrouwen die denken het werk van een man te kunnen doen’. Een ook een stuk tekst waarin ‘homoseksuele neigingen’ worden beschreven als ‘hardnekkige beperkingen’ is niet herschreven.

Eerder ook boeken Roald Dahl herschreven

Vorige week maakte uitgerij Puffin al bekend dat delen uit de boeken van Roald Dahl zijn herschreven. Zo wordt het personage Caspar Slok uit Sjakie en de Chocoladefabriek niet langer omschreven als ‘dik’. In plaats daarvan wordt hij in de nieuwe druk ‘enorm’ genoemd. Ook zijn Oempa Loempa’s in de nieuwe druk genderneutraal.