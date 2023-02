Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het Echte Leven in de Dierentuin: twee mannetjes klaar voor vaderschap?

Heb je je ooit afgevraagd hoe het er in een dierentuin aantoe gaat als er geen bezoekers zijn? Of hoe het is op die paar plekken die helemaal niet door mensenogen in de gaten gehouden worden? Precies dat zien kijkers in Het Echte Leven in de Dierentuin, een programma waar je via verstopte camera’s een kijkje neemt in bijvoorbeeld dierentuin Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. 1,1 miljoen mensen stemden gisteravond hun tv af op het programma.



Een nieuw seizoen van 'Het echte leven in de dierentuin' nu op @NPO1! Zo leuk! Daar ga ik dus echt voor zitten hè. Ik word oud en soft. Nou en. #Kijktip #HetEchteLevenInDeDierentuin pic.twitter.com/178IspZis4 — Susanne (@suusonline) February 26, 2023

De makers van Het Echte Leven in de Dierentuin nemen je mee in het alledaagse leven van de dierentuinbewoners. De papegaaiduikers trekken meteen de aandacht, door hun unieke kleur snavel en ogen worden ze ook wel de clowntjes van de zee genoemd. De vogels brengen zoveel tijd onderwater door, dat ze echte ‘onderwateracrobaten’ zijn geworden.

Een ei voor twee mannetjes

Het broedseizoen is aangebroken in de dierentuin en de papegaaiduikers beginnen hun verleidingsspel. Twee mannetjes hebben elkaar uitgekozen, maar kunnen zij samen een nestje bouwen? Door middel van een trucje blijkt er toch een mogelijkheid te zijn voor de twee om te testen of ze klaar zijn voor het vaderschap. De papegaaiduikers zijn een bedreigde diersoort en leggen maar één ei per jaar. De verzorgers halen standaard het pas gelegde ei weg bij de moeder, waardoor de moeder nog een ei legt. Het weggehaalde ei kan bij de twee mannetjes gelegd worden, maar eerst testen de verzorgers met een kunst-ei of het duo er goed voor zal zorgen. Maar helaas besluiten de twee mannetjes om dat ei uit hun nest te gooien. Geschikt voor het vaderschap? Niet helemaal…

Broedseizoen

Het reservaat van de gorilla’s, onder leiding van de bekende Bokito, is uitgebreid met een baby-aapje, Ajabu. Zijn moeder probeert hem te beschermen van de mogelijke gevaren in het reservaat. Na een aantal maanden verplaatst het baby-aapje van de buik naar de rug van zijn moeder. Dit is de kans voor de familieleden om een blik te werpen op de baby, maar het gevaar dat iemand hem pakt is er ook. De moeder van Ajabu moet hem goed beschermen tegen de twee pubergorilla’s die maar al te graag met Ajabu willen spelen, wat er hard aan toe kan gaan. Wanneer de wat oudere dochter van Ajabus moeder op Ajabu wil passen, grijpt één van de pubers zijn kans. Hij rent weg met de pasgeboren baby, waardoor er veel paniek ontstaat bij de familie. Al snel weet zijn moeder Ajabu weer te pakken en brengt ze hem weer naar een veilige plek.

Naast de grote dieren zijn er ook kleinere dieren te zien in het programma Het Echte Leven in de Dierentuin, zoals zeepaardjes en rode panda’s. De zeepaardjes spoelden enkele maanden geleden door een storm aan op het strand, maar zijn nu aangekomen bij hun bestemming, zien kijkers in het programma. Samen met duikers wordt er een perfecte plek voor de zeepaardjes gevonden om ze daar vrij te laten.

Positieve reacties op Het Echte Leven in de Dierentuin

Het Echte Leven in de Dierentuin kwam gisteravond terug met alweer de vijfde reeks van het programma. Na de uitzending stond social media vol met positieve reacties. „Ik kan echt avondvullend genieten van dit programma”, schrijft een kijker bijvoorbeeld. Een greep uit de reacties:



Kan echt avondvullend genieten van dit programma #HetEchteLeven — Sylvia van der Maat (@SylviavdMaat) February 26, 2023



Het echte leven in de dierentuin op @NPO1 Dat zijn programma’s die letterlijk 24 uur per dag zou kunnen kijken. #ntr #npo1 — Eye in the Sky (@EyeInTheSky_1) February 26, 2023

Het Echte Leven in de Dierentuin kijk je terug via NPO Start.