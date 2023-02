Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Enorm’ in plaats van ‘dik’: boeken Roald Dahl aangepast om ‘beledigend’ taalgebruik

Caspar Slok uit het boek Sjakie en de Chocoladefabriek is vanaf nu ‘enorm’ in plaats van ‘dik’ en Oempa Loempa’s zijn ‘kleine mensen’ in plaats van kleine ‘mannetjes’. In de kinderboeken van Roald Dahl zijn honderden wijzigingen aangebracht om de teksten minder aanstootgevend te maken.

Engelse uitgeverij Puffin en de Roald Dahl Story Company hebben delen van de boeken waarin personages worden beschreven laten herschrijven. Ook zijn er passages toegevoegd. Volgens de uitgeverij moet dit ervoor zorgen dat de boeken „ook vandaag de dag door iedereen gelezen kunnen worden”.

Zo is mevrouw Griezel uit het boek De Grieziels voortaan niet meer ‘lelijk en beestachtig’, maar enkel nog ‘beestachtig’. Zo zijn er volgens Britse media enkele honderden aanpassingen gemaakt in de beschrijvingen van personages.

Genderneutraal taalgebruik in boeken van Roald Dahl

Daarnaast zijn sommige delen genderneutraal gemaakt. In het boek De Reuzenperzik zijn de ‘wolkenmannen’ veranderd in ‘wolkenmensen’. Ook zijn er nuances aan de teksten toegevoegd. Zo beschrijft Roald Dahl in het boek De Heksen dat heksen pruiken dragen, maar eigenlijk kaal zijn. Daar is nu aan toegevoegd: „Er kunnen een heleboel andere redenen zijn waarom vrouwen pruiken dragen en daar is zeker niets mis mee.”

De uitgeverij huurde speciale ‘sensitivity readers’ in om de boeken van Roald Dahl door te nemen. Zij letten op gevoeligheden in de teksten van de kinderboeken. Volgens de Roald Dahl Story Company worden boeken bij de nieuwe druk vaker opnieuw beoordeeld op taalgebruik en zijn de aanpassingen ‘klein en zorgvuldig’.

Ook taal in Pippi Langkous aangepast

Eerder werd het taalgebruik in de boeken van de Zweedse schijfster Astrid Lindgren over Pippi Langkous ook aangepast. In de originele versies van de boeken werd de vader van Pippi ‘negerkoning’ genoemd. Dat werd in de nieuwe edities aangepast naar ‘koning van de Zuidezeeën’.