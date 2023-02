Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Stegeman op de Bres: bejaarde man licht slachtoffers voor ruim een miljoen euro op

Dat schijn kan bedriegen, bewijst Stegeman op de Bres nog maar eens. De tv-aflevering van gisteravond staat in het teken van Adriaan K. Op het eerste gezicht lijkt hij een oude, onschuldige man, maar achter zijn keurige voorkomen blijkt een meesteroplichter te zitten.

Stegeman op de Bres helpt slachtoffers Adriaan K.

De schatting is dat Adriaan K. ruim een miljoen euro uit de zakken van zijn slachtoffers heeft geklopt. Zijn modus operandi? De man doet zich voor als briljant wetenschapper. Hij vertelt zijn slachtoffers dat hij met zijn bedrijf bezig is met het reinigen van vervuilde grond en vervuild water. Een techniek die wereldwijd grote milieuproblemen kan oplossen. Omdat hij hiermee waardevolle restproducten als goud, zink en koper in kan winnen, zou hij letterlijk goud in handen hebben. Hij spiegelt het zijn slachtoffers voor als een grote hit, die de wereld zou kunnen veranderen.

En dat doet hij overtuigend, vertellen zijn oude buren Adri en Cees. Zij werden voor ruim vier ton opgelicht door de man. Als hun voormalige buurman voor het eerst bij hen aanklopt voor een lening voor zijn bedrijf, zien ze geen reden om hem te wantrouwen. Het stel leent Adriaan 20.000 euro, met de belofte dat ze binnen een week het dubbele terug zouden krijgen.

Dat gebeurt niet en de man blijft terugkomen voor meer geld. Stegeman vraagt waarom ze toch steeds geld bleven geven. „Omdat wij nog steeds geloofden in de beloftes die hij deed en de papieren die hij liet zien van de uitvindingen”, vertellen zij. „De rapporten waren gewoon veelbelovend. Die kregen we ook te zien. Als het zo is en die technologie klopt allemaal, dan is dat opzienbarend en als dat wereldwijd bekend wordt, dan levert dat dik geld op.” Bovendien vreesden ze dat ze als ze niet meer zouden investeren, ze hun geld helemaal kwijt zouden zijn. „As hij geen geld meer had, dan stopte het geheel. Dan kon hij niet verder. Dan kregen we helemaal geen geld terug.”

‘We zijn naïef geweest’

Toch is de maat op een gegeven moment vol. Als Adriaan wéér langskomt om om geld te bedelen, zegt Cees tegen hem: „Er komt helemaal geen geld. Je staat gewoon overal voor lul.” Hierop laat Adriaan zijn broek zakken. „Hij stond zo in zijn blote tokus voor me. En nu sta ik voor lul, zei hij.” Zijn vrouw bevestigt dit verhaal. „Echt waar. Een man van 76 jaar oud.”

Cees en Adri kunnen zich nu wel voor hun kop slaan. „Je snapt niet dat je het zo ver hebt laten komen. We zijn zo naïef geweest om het allemaal te geloven. Zijn kracht is zo groot. Dat is gewoon zijn verhaal en hoe overtuigend hij overkomt.” Het gemis van het geld hakt er flink in. „Er zijn toch dromen zijn die je had willen waarmaken. We willen hier nog wat verbouwen, wat opknappen, dat moet nu allemaal gebeuren van je AOW-centje, of in de loop van jaren of helemaal niet.”

De confrontatie

Stegeman besluit Adriaan in de aflevering samen met Cees en Adri te confronteren. Hierin blijft de man ontkennen dat er opzet in het spel was. „Het geld is opgegaan aan de proeven die we gedaan hebben”, beweert hij. „Ik slaap er slecht van. Het spijt me wat er gebeurd is. Het was niet mijn opzet toen het begon. Ik probeer het goed te maken.”

Maar, zo ontdekt Stegeman, die vork blijkt toch echt anders in de steel te zitten. De man gaat ongegeneerd door met zijn oplichtingspraktijken. Hij blijkt lezingen te geven en is gespot op netwerkborrels, waar hij nog steeds hengelt naar investeerders. Er loopt momenteel een politie-onderzoek naar hem.

