Mediabedrijf van Linda de Mol kampte met ongezonde bedrijfscultuur: ‘Succes is verslavend’

Bij mediabedrijf LINDA was er een tijdje sprake van een „ongezonde bedrijfscultuur”. Dat vertelt creatief directeur Jildou van der Bijl in het NPO Radio 1-programma De Perstribune.

Afgelopen december maakte Van der Bijl bekend dat ze na zeventien jaar stopt bij het mediabedrijf LINDA. Van 2006 tot 2019 was ze hoofdredacteur van het tijdschrift LINDA. Dit blad is uiterst succesvol, maar niet vrij van een beetje ophef op zijn tijd (zoals over de ‘niet-inclusieve borstencover’).

Jildou van der Bijl over ongezonde bedrijfscultuur bij LINDA

In het radioprogramma wordt teruggeblikt op 2016, toen meerdere jonge redacteuren van LINDA kampten met een burn-out. Van der Bijl legt uit hoe dat tot stand kwam. „Je zit er middenin, je hebt het zelf soms niet eens door. Je moet heel erg opletten. Succes is ook een soort van verslavend en dan ga je ook denken dat de manier waarop je het doet, de beste manier is”, vertelt Van der Bijl uit. „Als je dan denkt: we zijn zo succesvol omdat iedereen zo hard werkt en we altijd voor die tien gaan en het is nooit goed genoeg, dat kan ook een hele ongezonde bedrijfscultuur opleveren. En dat was bij ons zo.”

Presentator Jurgen van den Berg trekt de vergelijking met de situatie bij De Wereld Draait Door. De woorden zouden klinken als die van Matthijs van Nieuwkerk, die dagelijks het idee had dat hij de „Champions League” moest maken. „Maar dat geeft natuurlijk geen vrijbrief om mensen te kleineren”, vindt Van der Bijl. „Ik heb met mensen gesproken die bij De Wereld Draait Door hebben gewerkt en die zeiden: dat we hard moesten werken was nooit het probleem. Het kleineren, het ‘a zeggen, b doen’, dat was een groot probleem. Dat was bij ons niet aan de hand.”

‘Streven nog steeds naar het beste’

Volgens Van der Bijl was het een keerzijde van het succes van LINDA. „Waar we tegenaan liepen is dat we heel hard groeiden en dat iedereen die leiding gaf daar misschien niet altijd helemaal voor uitgerust was.” De situatie rondom De Wereld Draait Door heeft de creatief directeur zeker aan het denken gezet. Uiteindelijk is het tij gekeerd bij LINDA: zo zijn mensen op training gegaan en werd duidelijk gemaakt dat mensen ook ‘nee’ mogen zeggen, zegt Van der Bijl. „We streven nog steeds naar het beste, maar als dat niet lukt is het ook oké.”

Je kunt De Perstribune hier terugluisteren.