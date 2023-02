Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Prinses Amalia mist studentenleven: ‘Ik heb het nog steeds heel erg moeilijk’

Prinses Amalia gaat door een moeilijke tijd heen. Dat vertelde de oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin MƔxima op de laatste dag van haar kennismakingsreis door het Caribisch deel van Nederland.

Vorig jaar werd bekend dat Amalia als gevolg van bedreigingen niet in Amsterdam kon gaan wonen, waar ze studeert. De troonopvolgster stond op het punt om naar de hoofdstad te verhuizen, maar woont nog altijd thuis. Ridouan Taghi werd in verband gebracht met de dreiging, maar van een formele verdenking is geen sprake. Ook ontkent hij betrokkenheid.

Prinses Amalia: ‘Hoop dat er snel verandering in komt’

De kroonprinses vindt het jammer dat ze op dit moment niet het ‘normale leven van een student’ leidt. ā€žIk ging mijn studententijd in met de gedachte te gaan doen wat een student doet. De realiteit was helaas allesbehalve dat. Ik ga er heel eerlijk in zijn: ik heb het nog steeds heel erg moeilijk. Ik hoop dat er snel verandering in komt.ā€ Ook ervaart ze het als een gemis dat ze niet zomaar over straat kan lopen of een winkel in kan gaan. Wel vond Amalia het fijn dat ze tijdens de reis met haar ouders een beetje haar vrijheid terug kon hebben. Ze zegt een prachtige tijd te hebben gehad.

Op sociale media en vanuit de politiek klonk veel steun aan het adres van Amalia toen het nieuws over de dreiging naar buiten kwam. Dit is bij Amalia niet ongemerkt voorbij gegaan. ā€žIk wil echt enorm mijn dankbaarheid uitspreken voor alle steun van zowel vrienden als familie, maar ook vanuit alle delen van het Koninkrijk, dus zowel Nederland als het Caribisch gebied.ā€

De Rijksvoorlichtingsdienst, de politie en het Openbaar Ministerie doen geen uitspraken over de beveiliging van de prinses van Oranje. De beveiliging op het eiland leek flink opgeschroefd tijdens de Cariben-reis van het drietal.