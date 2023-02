Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Heleen van Royen haalt in HLF8 uit naar Monique Smit en Kim Feenstra

De ‘kwestie Pim Lammers’ houdt de gemoederen flink bezig. De auteur was de gebeten hond nadat een oud verhaal van hem opdook op sociale media. Maar de houding richting Lammers lijkt gekanteld nadat er vanuit verschillende hoeken steun voor hem binnenstroomt. Ook Heleen van Royen sprak gisteren aan de de HLF8-tafel haar afschuw uit over de haatcampagne.

Lammers trok zich afgelopen zaterdag na doodsbedreigingen terug als schrijver van het gedicht voor de Kinderboekenweek. Het verhaal dat rondging op sociale media gaat over de relatie tussen een tienerjongen en zijn trainer. De christelijke actiegroep Gezin in Gevaar startte een petitie omdat Lammers een „pedofilie-schrijver” zou zijn. Politicus Wybren van Haga (BVNL) stelde Kamervragen omdat het verhaal „kindermisbruik verheerlijkt”. Ook zangeres Monique Smit en model Kim Feenstra keerden zich op social media tegen Lammers. Maar er klinkt ook veel steun voor Lammers. Zijn dichtbundel vliegt de schappen uit en de boekenbranche springt massaal in de bres voor de de schrijver.

Heleen van Royen: ‘Wil Monique Smit en Kim Feenstra bedanken’

Volgens Van Royen heeft de hetze een positief neveneffect gehad. „Ik wil Monique Smit en Kim Feenstra bedanken. Zij hebben de literatuur weer op de kaart gezet. Dat is eigenlijk fantastisch. Als ik tegen iemand zeg dat ik schrijver ben, dan is het antwoord negentien van de twintig keer: ik lees nooit boeken. Dat is heel verdrietig, maar door Kim en Monique zijn boeken weer helemaal hot. De Kinderboekenweek is hot.”

De schrijfster: „Het nare was dat het begon door een hele nare website, die meldde dat hij een verhaal heeft geschreven over seksuele gevoelens tussen een trainer en een pupil, dus hij zal zelf wel pedofiel zijn en zelfs eng. Monique Smit heeft getweet ‘wat een viezerik’ en dat op Instagram verspreid. Dat is natuurlijk heel kwalijk. Het is een schrijver en je weet helemaal niet wie hij is als persoon.”

‘Je moet kijken waarom het is geschreven’

Van Royen vindt het maar raar dat het kamp dat zich tegen Lammers keerde het verhaal massaal verspreidde. „Dat vind ik een beetje gek van die hele haatcampagne. Ze zeiden: dit verhaal is verschrikkelijk gevaarlijk. Vervolgens gingen ze het verhaal enorm verspreiden. Als je iets heel gevaarlijk en eng vindt, moet je dat niet doen. Het is alsof je zegt: dit pistool is heel gevaarlijk en ik ga het naar iedereen sturen. Je kunt beter kijken waarom het geschreven is en hoe het in elkaar zit.”

Journalist Roderick Veelo, ook aan tafel bij HLF8, ergert zich aan de bemoeienis vanuit de politiek. „Ik vind het heel erg storend en ernstig dat Wybren van Haga zich vanuit de politiek bemoeit met literatuur. Daarmee stimuleert hij de hetze die er gaande is tegenover een dichter. Ik vind het schandalig.” Medegast Lilian Marijnissen (SP) vindt dat Veelo de politiek hierover niet over één kam moet scheren. „Het is Van Haga, hè. Ik vind dit ook gestoord, dat vind ik wel belangrijk om te zeggen.”

Steun voor Pim Lammers

Van Royen is blij dat het verhaal rondom Lammers een positieve wending heeft gekregen. „Zijn boeken gaan als warme broodjes over de toonbank. Scholen hebben gezegd: we gaan naar aanleiding hiervan het gesprek aan met leerlingen. Dat is ook heel goed. Allemaal boekhandels en bibliotheken gaan zijn werk in het zonnetje zetten.”

Morgen publiceren alle landelijke dagbladen een paginagrote advertentie waarin auteurs en uitgevers steun betuigen aan schrijver Pim Lammers. „Om te zeggen: zo moeten we niet met elkaar omgaan”, vertelt Van Royen. De advertentie is door zeker tweeduizend mensen uit het vak ondertekend. In de advertentie staat dat de initiatiefnemers het verschrikkelijk vinden dat Lammers zich terug heeft moeten trekken als schrijver van het Kinderboekenweekgedicht.

Reactie Kim Feenstra

Feenstra heeft zich vandaag op Instagram verdedigd. Ze blijft achter haar woorden staan dat Pim Lammers „een ongelukkige keuze was” voor het Kinderboekenweekgedicht. Daarnaast beandrukt ze dat ze „niet homofoob” is. „Bedreigingen zijn nooit okay”, zegt Feenstra. De hele rel rond Lammers ligt volgens Feenstra aan „verveelde journalisten die zitten te wachten op een hype waarover ze goed kunnen scoren”. Feenstra sluit haar reeks berichten af met de belofte dat ze zich „blijft uitspreken en ik buig voor niemand”.

Je kunt HLF8 terugkijken via KIJK.