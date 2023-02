Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Grote afknapper op Valentijnsdag: als je date geen ster in de keuken is

Dag van de liefde, Valentijnsdag, komt snel dichterbij. Door torenhoge energierekeningen en inflatie is het voor sommige mensen misschien niet mogelijk om op die zo zwoele 14de februari romantisch uit eten te gaan.

Een goede oplossing is dan een diner bij kaarslicht thuis, maar wat nou als je date helemaal niet kan koken? Twee derde van de Nederlanders vindt het een afknapper als zijn of haar (mogelijke) lover geen ster in de keuken is, blijkt uit onderzoek van Maaltijdbox Green Chef.

Er kwamen veel meer zaken in het onderzoek onder meer dan duizend mensen naar boven. Hard smakken, ellebogen op tafel en met volle mond praten bijvoorbeeld, dit zijn tafelmanieren waar je op je date maar al te graag vaarwel tegen zegt. Vervolgens heb je je buik rond gegeten en komt de rekening op tafel. We leven in 2023. We splitten of ‘ik betaal de volgende wel’ komen vaak voor. Dineren in een restaurant voor Valentijnsdag is net zo romantisch als een met liefde gekookt etentje, maar dan moet je je wel inlezen in de allergieën en voorkeuren van je date.

Samen klunzen in de keuken

Je zou denken dat samen koken bij je date punten oplevert. Helaas vindt de helft van Nederland daar iets anders van. We worden er namelijk warmer van wanneer er voor ons gezorgd wordt. Bovendien wordt het je tegenwoordig niet makkelijk gemaakt met alle verschillende intoleranties en diëten. Een tolerantie of allergie is natuurlijk niet iets waar je wat aan kunt doen, maar 71 procent van de Nederlanders vindt het een afknapper wanneer zijn of haar date een moeilijke eter is.

Gezonde Valentijnsdag

‘Liefde gaat door de maag’ zeggen ze (of we). Met simpele en gezonden gerechten kan je het hart van jouw date zeker veroveren. Drie op de vier Nederlanders geeft namelijk aan dat ze het belangrijk vinden dat zijn of haar date gezond eet, ook tijdens Valentijnsdag.

Hopelijk is de moed niet in je schoenen gezonken na dit artikel. Als het je niet op tijd lukt om te leren koken, kun je altijd nog een plekje reserveren bij jouw favoriete restaurant. Of een goeie romcom opzetten natuurlijk.