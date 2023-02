Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Onderzoek naar tijdelijk visum voor slachtoffers van aardbeving

Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra onderzoekt of Turkse en Syrische slachtoffers van de aardbeving tijdelijk een visum zouden kunnen krijgen. Het kabinet staat niet afwijzend tegenover het versneld uitgeven van visa voor de aardbevingsslachtoffers, maar wil het eerst goed onderzoeken. Dat zei Hoekstra vandaag in het programma WNL op Zondag.

Duitsland en België zijn al overgegaan tot het versneld uitgeven van visa voor de slachtoffers. Turken en Syriërs uit het getroffen gebied kunnen daardoor tijdelijk naar familie of vrienden in die landen. Minstens anderhalf miljoen mensen in Turkije zijn dakloos geraakt door de aardbeving. De meeste van hen zijn opgevangen in tentenkampen, maar niet iedereen heeft een plek.

Tot nu toe vooral acute hulpverlening

Minister Hoekstra geeft aan dat Nederland tot nu toe vooral bezig is geweest met acute hulpverlening, maar hij zegt ook dat het kabinet ‘alle zijstraten wil verkennen’ wat betreft hulp aan Turken en Syriërs die getroffen zijn door de aardbeving. Wel wil de minister eerst precies weten hoe Duitsland en België hun aanpak hebben geregeld. Wanneer het kabinet een knoop doorhakt, zei hij niet.

Een visum is drie maanden geldig. Volgens Hoekstra is het ‘een illusie’ dat de problemen veroorzaakt door de aardbeving binnen een paar weken of maanden opgelost zijn. „Het land zal jaren bezig zijn met de wederopbouw”, aldus Hoekstra in WNL op Zondag.

PvdA stelt Kamervragen

De PvdA stelde gisteren al Kamervragen aan het kabinet of ook Nederland versneld visa zal verstrekken aan aardbevingsslachtoffers. De partij wil dat Nederland het voorbeeld van België en Duitsland volgt.

PvdA-Kamerlid Kati Piri wees erop dat veel Nederlanders familie hebben in de zwaar getroffen gebieden. Zij wil samen met partijgenoten Attje Kuiken en Songül Mutluer van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) weten welk contact hij met andere landen heeft om het visumbeleid te coördineren en of andere landen ook al stappen zetten.

Miljoenen mensen in Turkije en Syrië dakloos door aardbeving

In Turkije zijn ruim 1,5 miljoen mensen dakloos geraakt door de zware aardbevingen. Van hen zijn ongeveer 1,1 miljoen mensen opgevangen in tentenkampen of in andere tijdelijke opvang, aldus de Turkse president Erdogan. In Turkije vielen zeker 21.848 doden en in Syrië staat het dodental op ruim 3500.